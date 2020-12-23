Серйозна ДТП в центрі Києва: побиті автівки й повалений світлофор (відео)

Від зіткнення з Mercedes автівку Volkswagen відкинуло у світлофорний об‘єкт

У результаті ДТП водій Volkswagen отримав травми

Сьогодні, 23 грудня, на вулиці Антоновича, 155 сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, водійка Mercedes в‘їхала у Volkswagen. Внаслідок зіткнення Volkswagen відкинуло у світлофорний об‘єкт. Від удару останній повалився.

У результаті ДТП водій Volkswagen отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

Обидва водії стверджують, що їхали на зелений сигнал світлофора.

На місці працювали правоохоронці, які встановлять обставини ДТП.

Також розшукуються свідки автопригоди.

Відео: Варта Голосієва:

Як повідомлялося, 23 грудня на трасі Київ – Житомир поблизу села Березівка Макарівського району автомобіль Porsche смертельно травмував одразу двох пішоходів.

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