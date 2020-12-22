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    Реформа з нульовим результатом? Стало відомо, як камери на дорогах не вплинули на аварійність у Києві

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    Кількість ДТП у столиці почала скорочуватися ще у березні &ndash; після запровадження карантину - Реформа з нульовим результатом? Стало відомо, як камери на дорогах не вплинули на аварійність у Києві
    Кількість ДТП у столиці почала скорочуватися ще у березні – після запровадження карантину
    Фото з відкритих джерел

    За пів року роботи комплексів автоматичної фіксації правопорушень кількість ДТП у столиці принципово не змінилася

    Камери на дорогах поки що не змогли знизити кількість аварій у Києві. Про це свідчить офіційна статистика ДТП за червень-листопад – шість місяців, коли у столиці працювали комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

    За підрахунками «Главкома», за останні пів року кількість аварій у Києві знизилася приблизно на 5,4% (у порівнянні з минулим роком). Це, звісно, позитивна динаміка. Але вона спостерігалася й до запуску камер.

    Кількість ДТП у столиці почала скорочуватися ще у березні – після запровадження карантину. До того ж динаміка була ще вищою. У січні-травні – коли камери ще не працювали, аварій на столичних дорогах поменшало на 14%.

    У Патрульній поліції України у коментарі «Главкому» запевнили: поки що зарано чекати на якісь помітні результати.

    «Введення системи автоматичної фіксації правопорушень це тільки один з інструментів впливу на зменшення аварійності на дорогах. У цей час камери фіксують тільки перевищення швидкості руху, у майбутньому вони зможуть фіксувати й інші правопорушення», – зазначили у поліції.

    До того, правоохоронці звертають уваги на те, що кількість порушень у місцях встановлення камер зменшилась у п’ять разів, а кількість ДТП – у три рази.

    Нагадаємо, у червні 2020 року в Україні почали працювати перші комплекси автоматичної фото – і відеофіксації порушення правил дорожнього руху. Поки що, так звані, камери працюють лише на Київщині. Станом на грудень 2020 року повноцінно працювало лише 50 камер.

    Детальніше читайте у матеріалі:
    Теги: ДТП реформа дороги статистика Україна
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