Реформа з нульовим результатом? Стало відомо, як камери на дорогах не вплинули на аварійність у Києві

Кількість ДТП у столиці почала скорочуватися ще у березні – після запровадження карантину

За пів року роботи комплексів автоматичної фіксації правопорушень кількість ДТП у столиці принципово не змінилася

Камери на дорогах поки що не змогли знизити кількість аварій у Києві. Про це свідчить офіційна статистика ДТП за червень-листопад – шість місяців, коли у столиці працювали комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

За підрахунками «Главкома», за останні пів року кількість аварій у Києві знизилася приблизно на 5,4% (у порівнянні з минулим роком). Це, звісно, позитивна динаміка. Але вона спостерігалася й до запуску камер.

Кількість ДТП у столиці почала скорочуватися ще у березні – після запровадження карантину. До того ж динаміка була ще вищою. У січні-травні – коли камери ще не працювали, аварій на столичних дорогах поменшало на 14%.

У Патрульній поліції України у коментарі «Главкому» запевнили: поки що зарано чекати на якісь помітні результати.

«Введення системи автоматичної фіксації правопорушень це тільки один з інструментів впливу на зменшення аварійності на дорогах. У цей час камери фіксують тільки перевищення швидкості руху, у майбутньому вони зможуть фіксувати й інші правопорушення», – зазначили у поліції.

До того, правоохоронці звертають уваги на те, що кількість порушень у місцях встановлення камер зменшилась у п’ять разів, а кількість ДТП – у три рази.

Нагадаємо, у червні 2020 року в Україні почали працювати перші комплекси автоматичної фото – і відеофіксації порушення правил дорожнього руху. Поки що, так звані, камери працюють лише на Київщині. Станом на грудень 2020 року повноцінно працювало лише 50 камер.

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