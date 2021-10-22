Суд арештував 8 млн грн, вилучені у генпідрядника столичного моста-довгобуду

Кошти були вилучені під час слідчих дій

Заарештовані кошти розміщено на депозитному рахунку АРМА у державному банку

Подільська окружна прокуратура Києва на підставі ухвали суду передала в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 8 млн грн, які були вилучені у бенефіціара компанії-генпідрядника Подільського мостового переходу через р. Дніпро. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

21 жовтня на виконання ухвали суду в межах розслідування кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу заарештовані грошові кошти у сумі понад 8 млн грн розміщено на депозитному рахунку АРМА у державному банку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, в межах вказаного кримінального провадження першому заступнику керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України, керівнику генпідрядної організації та двом керівникам підрядних організацій - за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків на цей час становить понад 150 млн грн.

До слова, Київ розпорядженням Київської міської держадміністрації від 13 жовтня 2021 року №2152 перезатвердив проєкт будівництва Подільського мостового переходу. Згідно з ропорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.