Школи Києва вже готуються до нового навчального року: скільки коштів виділено

У столичних школах розпочалася підготовка до нового навчального року

У всіх районах міста розпочато ремонтні роботи в навчальних закладах

Столичні школи розпочали підготовку до нового навчального року. У місті розробили спеціальний ресурс для моніторингу потреб кожного закладу освіти для подальшого ефективного використання бюджетних коштів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський під час засідання Колегії КМДА.

«На підготовку до нового навчального року з міського бюджету виділено 1,8 млрд грн. Основну частину коштів передано до районних бюджетів, що будуть використані для виконання загальноміських програм та на ремонт закладів освіти. Частка коштів освітньої галузі складає від 76% до 85% бюджетів районів. Перед нами стоїть завдання максимально ефективно розподілити та використати ці кошти на чітко визначені потреби кожного закладу освіти», – розповів Мондриївський.

За його словами, районні управління освіти мають повну свободу вибору програм, об’єктів, розподілу коштів між ними та несуть відповідальність за своєчасність та якість підготовки закладів освіти до нового навчального року. Саме для моніторингу цього процесу та визначення пріоритетності робіт у Києві працюють над інформаційно-аналітичною системою «Карта освітніх потреб».

«Цього року в Києві реалізуються 10 загальноміських освітніх програм, на які виділено 1,3 млрд грн. Найбільше коштів райони запланували на програми: «Підготовка до нового 2021/2022 навчального року», «Підготовка до осінньо-зимового періоду»; «Дріб’язок на побутові потреби. Дезінфікуючі засоби», що становить дві третини від загальної суми видатків на загальноміські програми», – зазначила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

Вона додала, що Департамент освіти і науки спільно з районними державними адміністраціями вже проаналізували понад 4,3 млн показників інформаційно-аналітичних даних, які показують цілісну картину реального стану об’єктів освіти, та визначено пріоритетність робіт.

У всіх районах міста розпочато ремонтні роботи, які планується здійснити впродовж літнього періоду, відповідно до нагальних потреб кожного закладу.

До слова, наразі столична влада працює над впровадженням нової автоматизованої системи сигналізації з датчиками руху, яка унеможливить несанкціонований доступ до закладів освіти, зокрема, у нічний та позаробочий час.

На базі Київського ліцею №157 запрацював пілотний проєкт біометричної системи безпечного доступу до закладів освіти та інших громадських установ.