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    Політика

    Майже міністр. У Кабміні з’явилася нова посада

    Уряд створив нову посаду - Майже міністр. У Кабміні з’явилася нова посада
    Уряд створив нову посаду
    фото з відкритих джерел

    Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб матиме статус заступника очільника Мінреінтеграції

    Через повномасштабне російське вторгнення майже третина українців були вимушені покинути свої домівки. Реагуючи на це, держава створює інституційні засади для допомоги внутрішньо переміщеним особам.

    28 червня Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо запровадження посади Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб – ключової посадової особи в державі, яка захищає права переміщених громадян. Про це повідомляє пресслужба уряду.

    Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб матиме статус заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та координуватиме формування і реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.

    Найближчим часом відбудеться призначення уповноваженого.

    Уряд нагадує, що з будь-яких кризових питань можна звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції - 1548.

    Як повідомлялося, в Україні 3,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб зареєструвалися у регіонах, куди вони виїхали із регіонів, охоплених війною. Але, за словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, ця цифра не є остаточною.

    списку, отримають грошову допомогу від держави.

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    Теги: Кабмін росія окупанти переселенці війна Україна окупація #stoprussia
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    Майже міністр. У Кабміні з’явилася нова посада