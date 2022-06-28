Українців чекає нестерпна спека: прогноз погоди на 28 червня

Дощі можуть потурбувати лише жителів Чернігівської, Сумської та Харківської областей

За прогнозом синоптиків, 28 червня у більшості областей України буде сухо, сонячно та спекотно. Дощі очікуються лише вдень та ввечері у північно-східних регіонах держави. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В центральних регіонах Україні буде сонячно й без опадів. Температура повітря вдень у центральних областях коливатиметься від +29 до +32 °С, а вночі від +15 до +18 °С.

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +29 до +32 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +16 до +19 °С.

На півночі України очікується невелика хмарність без істотних опадів. Дощі можливі лише у Чернігівській та Сумській областях. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +30 до +33 градусів Цельсія, а вночі від +16 до +19 °С.

У східних регіонах України переважно без опадів. Дощі можливі у Харківській області. Температура повітря вдень становитиме від +29 до +32°С, а вночі від +15 до +18 °С.

У південних областях України буде хмарно, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +29 до +32 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +17 до +20 °С.

У Києві очікується сонячна погода без опадів. Денна температура повітря складе від +30 до +33 градусів за Цельсієм, і нічна температура коливатиметься від +18 до +21 °С.