Шварценеггер збирається до Києва



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Екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер і мер Києва Віталій Кличко

Кличко запросив Шварценеггера відвідати Київ

Мер Києва Віталій Кличко запросив американського бодібілдера, колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера до Києва. Про це міський голова повідомив в ефірі «Сніданок з 1+1».

«Вчора я з ним спілкувався скайпом. У нього був день народження. І він мені сказав, що протягом двох наступних місяців приїде до Києва, я його запросив. Я переконаний, що він і поради дасть, і зможе ознайомитись з Києвом», — сказав Кличко.

Крім того, він повідомив, що до Києва на Всесвітній конгрес чемпіонів 28 вересня приїдуть Тайсон та колишній суперник Кличка на рингу Леннокс Льюїс.

«Ми з Льюїсом домовились, що у нас буде бій. Ми, може, в шахи зіграємо. А потім вийдемо на ринг, однозначно з рукавичками…», — сказав мер.

6 липня прес-секретарка мера Києва Оксана Зинов’єва повідомила, що Віталій Кличко восени може провести бій із Льюїсом.

Повідомлялось, що бій між двома чемпіонами стане частиною благодійного аукціону.

Джерело: Громадське