Україну накриє потужний атмосферний фронт, синоптики прогнозують потепління
У Києві близько +12 градусів, також очікуються дощі
Сьогодні, 20 жовтня, в Україну прийде атмосферний фронт, у більшості областей пройдуть дощі та очікується потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, за словами Діденко, опадів не передбачається лише у південній частині країни – там буде тепла погода із проясненнями.
Вітер південно-західного спрямування досягатиме сильних поривів на півдні та сході України, на решті території він буде помірним, східного спрямування.
Температура повітря на крайній півночі буде на рівні +8+12, на Закарпатті та Чернівецькій області, а також на Одещині +20+23 градуси.
У більшості областей України стовпчики термометрів показуватимуть +12+17 градусів, місцями у центральній частині до +19 градусів.
У Києві близько +12 градусів, також очікуються дощі.
«У суботу у столиці +10+13 градусів, у неділю до +18 градусів (на Одещині взагалі 21 жовтня до +30!, карта), вихідними у Києві - без істотних опадів. Перший серйозний дощ очікується (за попередніми прогнозами) 25 жовтня , наступного четверга», – додала синоптик.
Раніше Укргідрометцентр повідомив, що в Україні 20 жовтня в більшості областей передбачають дощі.
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