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Україну накриє потужний атмосферний фронт, синоптики прогнозують потепління

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україну накриє потужний атмосферний фронт, синоптики прогнозують потепління
У більшості областей України стовпчики термометрів показуватимуть +12+17 градусів
фото: glavcom.ua

У Києві близько +12 градусів, також очікуються дощі

Сьогодні, 20 жовтня, в Україну прийде атмосферний фронт, у більшості областей пройдуть дощі та очікується потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, за словами Діденко, опадів не передбачається лише у південній частині країни – там буде тепла погода із проясненнями.

Вітер південно-західного спрямування досягатиме сильних поривів на півдні та сході України, на решті території він буде помірним, східного спрямування.

Температура повітря на крайній півночі буде на рівні +8+12, на Закарпатті та Чернівецькій області, а також на Одещині +20+23 градуси.

У більшості областей України стовпчики термометрів показуватимуть +12+17 градусів, місцями у центральній частині до +19 градусів.

У Києві близько +12 градусів, також очікуються дощі.

«У суботу у столиці +10+13 градусів, у неділю до +18 градусів (на Одещині взагалі 21 жовтня до +30!, карта), вихідними у Києві - без істотних опадів. Перший серйозний дощ очікується (за попередніми прогнозами) 25 жовтня , наступного четверга», – додала синоптик.

Раніше Укргідрометцентр повідомив, що в Україні 20 жовтня в більшості областей передбачають дощі. 

Читайте також: У частині областей України оголошено штормове попередження
Теги: повітря Наталка Діденко погода синоптик дощ

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