Ситуація погіршується: у Києві дев'ять шкіл закриті на карантин



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Місто рекомендує школам розпочати канікули з 21 жовтня

Динаміка розповсюдження коронавірусу в навчальних закладах Києва негативна. Школам і дитсадкам рекомендовано розпочати осінні канікули з 21 жовтня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції.

«Місто рекомендує школам розпочати осінні канікули трохи раніше, ніж зазвичай – з 21 жовтня. Це, на думку фахівців, дозволить дещо знизити рівень захворюваності серед учнів і педагогів. Бо динаміка розповсюдження вірусу в навчальних закладах – на жаль, негативна», – сказав мер.

Він зазначив, що сьогодні в місті закриті на карантин 9 шкіл через випадки захворювання серед учителів: по три школи в Печерському та Оболонському районах та по одній – у Подільському, Дарницькому і Святошинському районах.

«Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 621 клас у 189 школах», – повідомив Кличко.

Усього у Києві 605 хворих на коронавірус школярів, також хворіють 485 педагогів.

«У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 79 садках. Два садочки зачинені на карантин, а два – вже відновили свою роботу після карантину. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 52%», – сказав Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 303638

Хворіють 171476

Одужали 126489

Померли 5673

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Як повідомлялося, за минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 385 осіб. Це на 68 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 17 жовтня було 453 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 30848 випадків захворювання на Covid-19.