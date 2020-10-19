  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні від коронавірусу померла ще одна дитина

    • Розсилка
    <p>Хлопчик 8 років був відразу госпіталізований в реанімаційне відділення у четвер ввечері, 15 жовтня</p> - В Україні від коронавірусу померла ще одна дитина

    Хлопчик 8 років був відразу госпіталізований в реанімаційне відділення у четвер ввечері, 15 жовтня

    Дитина була госпіталізована напередодні в дуже важкому стані, у неї були супутні захворювання

    В Івано-Франківській області від коронавірусу померла 8-річна дитина. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За його словами, хлопчик 8 років був відразу госпіталізований в реанімаційне відділення у четвер ввечері, 15 жовтня.

    Всі за добу в Україні підтвердили 66 летальних випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні померли 5 673 людини.

    Нагадаємо, за добу в країні захворіли ще 4 766 осіб. Всього в країні вже підтвердили понад 300 тисяч випадків коронавірусу. Активними хворими при цьому залишаються понад 170 тисяч пацієнтів.

    міністр Україна Максим Степанов коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies