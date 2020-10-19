В Україні від коронавірусу померла ще одна дитина



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Хлопчик 8 років був відразу госпіталізований в реанімаційне відділення у четвер ввечері, 15 жовтня

Дитина була госпіталізована напередодні в дуже важкому стані, у неї були супутні захворювання

В Івано-Франківській області від коронавірусу померла 8-річна дитина. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, хлопчик 8 років був відразу госпіталізований в реанімаційне відділення у четвер ввечері, 15 жовтня.

«Він був госпіталізований в дуже важкому стані – з пневмонією та ускладненнями. Був підключений до апарату ШВЛ. Лікарі боролися за його стан. У п'ятницю був зроблений ПЛР – підтверджено Covid-19. Але, на жаль, в суботу він помер. Лікарі не змогли його врятувати», – повідомив Степанов.

Всі за добу в Україні підтвердили 66 летальних випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні померли 5 673 людини.

Нагадаємо, за добу в країні захворіли ще 4 766 осіб. Всього в країні вже підтвердили понад 300 тисяч випадків коронавірусу. Активними хворими при цьому залишаються понад 170 тисяч пацієнтів.