В Україні від коронавірусу померла ще одна дитина
Хлопчик 8 років був відразу госпіталізований в реанімаційне відділення у четвер ввечері, 15 жовтня
Дитина була госпіталізована напередодні в дуже важкому стані, у неї були супутні захворювання
В Івано-Франківській області від коронавірусу померла 8-річна дитина. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, хлопчик 8 років був відразу госпіталізований в реанімаційне відділення у четвер ввечері, 15 жовтня.
Всі за добу в Україні підтвердили 66 летальних випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні померли 5 673 людини.
Нагадаємо, за добу в країні захворіли ще 4 766 осіб. Всього в країні вже підтвердили понад 300 тисяч випадків коронавірусу. Активними хворими при цьому залишаються понад 170 тисяч пацієнтів.