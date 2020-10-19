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    У коронавірусних лікарнях Києва створять закриті виборчі дільниці

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    У коронавірусних лікарнях Києва створять закриті виборчі дільниці

    Спеціальні групи з документами ходитимуть по палатах із хворими на коронавірус

    У столичних лікарнях, де перебувають пацієнти з Covid-19, створять закриті виборчі дільниці та сформують групи для голосування на місцевих виборах.

    Про це в ефірі Громадського радіо повідомив керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

    За його словами, у Києві при лікарнях будуть створені закриті виборчі дільниці.

    «Інформацію щодо людей, які знаходяться на лікуванні та самоізоляції, комісії отримуватимуть і виходитимуть додому. Окрема група буде сформована у лікарні. У нас 22 лікарні у Києві, де проводять лікування хворих на коронавірус. Будуть сформовані групи, проведуть навчання роздягання–вдягання костюмів і з документами ходитимуть по палатах», — розповів Рубан.

    Також він додав, що «голосування буде проводитись із забезпеченням протиепідемічних засобів». У лікарнях групи будуть одягнені у захисні костюми, а для голосування людей, які перебувають на самоізоляції, — захисна маска та окуляри.
    Коронавірус в Україні
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      303638
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      171476
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      126489
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    Як повідомлялося, за минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 385 осіб. Це на 68 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 17 жовтня було 453 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 30848 випадків захворювання на Covid-19.

    Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня.

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