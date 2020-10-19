У коронавірусних лікарнях Києва створять закриті виборчі дільниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціальні групи з документами ходитимуть по палатах із хворими на коронавірус

У столичних лікарнях, де перебувають пацієнти з Covid-19, створять закриті виборчі дільниці та сформують групи для голосування на місцевих виборах.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, у Києві при лікарнях будуть створені закриті виборчі дільниці. «Інформацію щодо людей, які знаходяться на лікуванні та самоізоляції, комісії отримуватимуть і виходитимуть додому. Окрема група буде сформована у лікарні. У нас 22 лікарні у Києві, де проводять лікування хворих на коронавірус. Будуть сформовані групи, проведуть навчання роздягання–вдягання костюмів і з документами ходитимуть по палатах», — розповів Рубан. Також він додав, що «голосування буде проводитись із забезпеченням протиепідемічних засобів». У лікарнях групи будуть одягнені у захисні костюми, а для голосування людей, які перебувають на самоізоляції, — захисна маска та окуляри.

Коронавірус в Україні

Всього 303638

Хворіють 171476

Одужали 126489

Померли 5673

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 385 осіб. Це на 68 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 17 жовтня було 453 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 30848 випадків захворювання на Covid-19.

Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня.