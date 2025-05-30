У столичних школах пролунав останній дзвоник (фото)

Вже четвертий рік поспіль останній дзвоник в українських школах лунає в умовах повномасштабної війни

Сьогодні, 30 травня, у столичних школах пролунав останній дзвоник. Про це повідомляє «Главком».

Школярі на останньому дзвонику фото: Юлія Горичева/Суспільне

Останній дзвоник у 78 ліцеї Києва фото: Nv Life

Зауважимо, що вже четвертий рік поспіль свято останнього дзвоника в Україні відбувається в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни.

Вальс випускників ліцею 252 імені Василя Симоненка в Оболонському районі фото: Київ24

Як на замовлення, після вчорашньої зливи у Києві сьогодні тепла, сонячна погода.

Останній дзвоник у київській школі, 30 травня 2025 рроку фото: Юлія Горичева/Суспільне

«Главком» вітає всю шкільну громаду зі святом Останього дзвоника. А випускникам бажає, щоб знання, які вони отримали під час навчання у школі, стали запорукою майбутніх успіхів і допомогли досягти омріяних вершин.

Раніше повідомлялось, що свідоцтва про здобуття початкової освіти учні отримають з 2 до 6 червня, базової середньої – з 11 до 14 червня, повної загальної середньої освіти – з 18 до 21 червня.

Після останніх дзвоників, у період з 31 травня до 30 червня заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1–10 класів.