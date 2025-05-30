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У столичних школах пролунав останній дзвоник (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столичних школах пролунав останній дзвоник (фото)
Останній дзвоник у ліцеї 252 імені Василя Симоненка в Оболонському районі столиці
фото: Київ24

Вже четвертий рік поспіль останній дзвоник в українських школах лунає в умовах повномасштабної війни

Сьогодні, 30 травня, у столичних школах пролунав останній дзвоник. Про це повідомляє «Главком». 

Школярі на останньому дзвонику
Школярі на останньому дзвонику
фото: Юлія Горичева/Суспільне
Останній дзвоник у 78 ліцеї Києва
Останній дзвоник у 78 ліцеї Києва
фото: Nv Life

Зауважимо, що вже четвертий рік поспіль свято останнього дзвоника в Україні відбувається в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. 

Вальс випускників ліцею 252 імені Василя Симоненка в Оболонському районі
Вальс випускників ліцею 252 імені Василя Симоненка в Оболонському районі
фото: Київ24

Як на замовлення, після вчорашньої зливи у Києві сьогодні тепла, сонячна погода. 

Останній дзвоник у київській школі, 30 травня 2025 рроку
Останній дзвоник у київській школі, 30 травня 2025 рроку
фото: Юлія Горичева/Суспільне

«Главком» вітає всю шкільну громаду зі святом Останього дзвоника. А випускникам бажає, щоб знання, які вони отримали під час навчання у школі, стали запорукою майбутніх успіхів і допомогли досягти омріяних вершин.

Раніше повідомлялось, що свідоцтва про здобуття початкової освіти учні отримають з 2 до 6 червня, базової середньої – з 11 до 14 червня, повної загальної середньої освіти – з 18 до 21 червня.

Після останніх дзвоників, у період з 31 травня до 30 червня заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1–10 класів.

Теги: Київ школа

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