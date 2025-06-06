У Києві оголошено повітряну тривогу

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У Києві о 00:44 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

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