Нічна масована атака на Київ: троє загиблих, рятувальні роботи тривають (фото)

У Солом'янському районі виникла пожежа на одному з об’єктів інфраструктури, триває ліквідація наслідків обстрілу

Станом на 11:20 у Києві внаслідок нічної російської атаки загинули троє співробітників ДСНС. Поранення отримали 23 людини, серед яких 14 рятувальників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МВС України.

Поки рятувальники гасять пожежу, енегретики вже відновлюють енергопостачання фото: МВС України/Facebook

Через атаку російських окупантів загинули троє рятувальників фото: ДСНС України

Автівка рятувальників, які загинули під час атаки російських терористів фото: ДСНС України

Солом'янський район

У Солом'янському районі виникла пожежа на одному з об’єктів інфраструктури, триває ліквідація наслідків обстрілу. За іншою адресою ліквідовано пожежу на 11 поверсі 16-поверхівки. Постраждали троє людей, ще трьох врятували надзвичайники, серед них одна дитина.

Голосіївський район

У Голосіївському районі сталося займання будівель різного призначення. Пожежі ліквідовано. За іншою адресою пошкоджені залізничні колії, постраждала одна людина.

Дніпровський район

Поблизу станції метро «Лівобережна» пошкоджено колію метрополітену та будівлю АЗС.

За даними МВС України, пошуково-рятувальні роботи у столиці тривають.

фото: ДСНА України/Facebook

Ліквідація наслідків нічного обстрілу триває фото: ДСНС України/Facebook

Нагадаємо,

































