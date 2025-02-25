У мосту-хвилі на столичній Оболоні «підскочила температура» (фото)
Це перша зима для нового мосту, який було відкрито у травні минулого року
На пішохідному мосту-хвилі на столичній Оболоні, який сполучає парк Наталка та острів Оболонський, розходяться металеві конструкції поручнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал «Життя Оболонь Київ».
Це відбувається через температурні розширення, зазначив автор проєкту будівництва мосту Андрій Миргородський ТСН.
Архітектор запевнив, що таке відбувається з усіма мостами взимку й це не впливає на його безпеку, це звичайна фізика – температурні розширення.
«Таке відбувається взимку з усіма мостами. Тут видно телескопічні вставки в поручнях, які рухаються. Днями ми їх подовжимо. Це ніяк на безпеці мосту не позначається. Міст не стандартний – дуже складна конструкція, але вона абсолютно надійна», – запевнив архітектор.
Зазначимо, що це перша зима для нового мосту, який було відкрито у травні минулого року.
Нагадаємо, пішохідний міст-хвилю на Оболоні відкрили в травні 2024 року. Він зʼєднує Оболонський острів з набережною й парком «Наталка». Мер Києва Віталій Кличко оголосив про відкриття Оболонського моста-хвилі та перетворення Оболонського острова на нову рекреаційну зону з пішохідним мостом, паркінгом та спортивними майданчиками.
Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві «Азовсталь». Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни. Будівництво обʼєкту розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні 2023 року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.
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