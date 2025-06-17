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Атака на Київ, є руйнування та постраждалі: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Київ, є руйнування та постраждалі: головне за ніч
Зруйнований будинок у Києві
фото: соціальні мережі

Через російську атаку зруйновано під'їзд житлового будинку 

Росія масовано атакувала Україну ракетами та «шахедами», Київ опинився в епіцентрі удару, через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном президент США Дональд Трамп покинув саміт G-7, міністр оборони Сполучених Штатів направляє додаткові сили на Близький Схід, крім того, Китай закликає своїх громадян покинути Ізраїль. «Главком» зібрав головні події ночі проти 17 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київ

У ніч на 17 червня під атакою «шахедів» опинився Київ, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Кличко повідомив, що у столиці 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі. 

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву ректора КАІ Ксенії Семенової в Instagram.

«Приліт» уламків у гуртожиток КАІ», – написала Семенова.

За її словами, внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

За його словами, інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Удари по Київщині

У ніч на 17 червня ворог масовано атакував Київщину БпЛА та ракетами. Під ударами були мирні населені пункти області. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

За інформацією Київської ОВА, у Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча.

Крім того, пошкоджено приватний будинок – вибито вікна.

Іран атакує Ізраїль

У ніч на 17 червня іранські державні ЗМІ повідомили про нову хвилю ракетних ударів по Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC News.

Як заявив постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані, Тегеран реалізує своє право на самооборону, здійснюючи «пропорційні оборонні дії», які, за його словами, були спрямовані виключно на військові об’єкти та пов’язану з ними інфраструктуру.

«Однак після цілеспрямованої ескалації з боку Ізраїлю та його тривалих актів агресії, Іран, керуючись принципом пропорційності, вжив додаткових заходів, завдавши ударів по певній інфраструктурі в Ізраїлі, яку вважає законною ціллю через її причетність до агресії», – зазначив Іравані у зверненні до Ради Безпеки ООН.

Трамп повертається у Вашингтон із саміту G-7

Президент США Дональд Трамп достроково припиняє участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» та повертається до Вашингтона. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком».

«Президент Трамп повернеться до Вашингтона сьогодні ввечері, щоб зосередитися на низці важливих питань», – йдеться в її офіційній заяві.

Як зазначила Лівітт у соціальних мережах, серед причин – загострення ситуації на Близькому Сході, де триває обмін ударами між Ізраїлем та Іраном, що посилює побоювання щодо можливого масштабного регіонального конфлікту.

США перекинуть додаткові сили на Близький Схід

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився перекинути додаткові американські війська на Близький Схід у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це він повідомив у соцмережі X, передає «Главком».

«Минулими вихідними я віддав розпорядження про розгортання додаткових сил у зоні відповідальності Центрального командування США», – зазначив глава Пентагону.

Гегсет наголосив, що головним пріоритетом залишається захист американських військовослужбовців. 

Китай закликає своїх громадян покинути Ізраїль

На тлі ескалації ізраїльсько-іранського конфлікту посольство Китаю в Ізраїлі закликало своїх громадян терміново залишити країну. У зверненні дипломатичної установи наголошується, що ситуація з безпекою стрімко погіршується, передає «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

«Ізраїльсько-іранський конфлікт продовжує загострюватися, пошкоджені цивільні об'єкти, кількість жертв серед мирного населення зростає, що ще більше ускладнює ситуацію з безпекою», – йдеться у повідомленні, яке китайське посольство розіслало через додаток WeChat.

Теги: росія Віталій Кличко Ізраїль саміт Китай Дональд Трамп Вашингтон університет конфлікт Піт Гегсет Київ

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