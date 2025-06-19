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У Києві ліквідовано підпільний цех з виготовлення фальшивих водійських посвідчень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві ліквідовано підпільний цех з виготовлення фальшивих водійських посвідчень
За свої «послуги» ділки брали від 400 до 450 доларів з одного клієнта
фото: Національна поліція України/Facebook

«Бізнес» може обернутися підозрюваним ув’язненням на строк до 12 років

У Києві правоохоронці викрили підпільний цех, в якому ділки за $450 штампували фальшиві водійські посвідчення та документи на авто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.  

Як повідомили правоохоронці, четверо місцевих мешканців за допомогою спеціального обладнання, яке знаходилось вдома у фігурантів, виготовляли підроблені документи, які потім збували клієнтам поштою. Такий «бізнес» може обернутися підозрюваним ув’язненням на строк до 12 років.

Поліція зупинила роботу підпільного цеху з виготовлення фальшивих документів
Поліція зупинила роботу підпільного цеху з виготовлення фальшивих документів
фото: Національна поліція України/Facebook
Підпільний цех, в якому ділки штампували фальшиві водійські посвідчення та документи на авто
Підпільний цех, в якому ділки штампували фальшиві водійські посвідчення та документи на авто
фото: Національна поліція України/Facebook

«Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що організував незаконний механізм виробництва та збуту підроблених документів 62-річний киянин, який долучив до співпраці трьох своїх друзів. Так, літня подружня пара, віком 54 та 56 років, займалась виготовленням посвідчень та інших офіційних документів за допомогою обладнання, яке знаходилось у них вдома, а клієнтів підшукував інший співучасник, 61-річний мешканець Київщини через так зване «сарафанне радіо», повідомили у поліції. 

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності
Під час обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності
фото: Національна поліція України/Facebook

Зазначається, що за свої «послуги» ділки брали від 400 до 450 доларів з одного клієнта, а готові документи потім відправляли поштою по всій країні. Під час обшуку у фігурантів було вилучено засоби та обладнання для друку, а також чорнові записи. Організатора злочину та двох спільників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили усім чотирьом порушникам про підозру за статтями:  придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також у збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчинених повторно організованою групою (ч. 3 ст. 199 ККУ) та підроблення посвідчення та офіційного документу, який видається установою, з метою використання його іншою особою, а також незаконний збут посвідчення та офіційного документу, який видається установою, вчинене повторно організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 ККУ). Загалом ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили схему масового виготовлення та збуту підроблених журналістських посвідчень та прескарт. 57-річний директор видавництва, яке зареєстровано та здійснює діяльність в Оболонському районі столиці, налагодив схему з виготовлення та продажу фейкових документів, які рекламував на власному вебсайті.

До слова, польські прикордонники затримали у Гданську 25-річну громадянку України, яка виготовляла фальшиві документи. Прикордонники зазначають, що затримана жінка підроблювала карти перебування, польські та іноземні посвідчення особи, водійські посвідчення, паспорти, візи та інші документи.

Теги: Київ шахрайство документи розслідування послуги

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