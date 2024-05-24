На столичній Оболоні відкрито міст-хвилю. Кличко показав фото та відео
Між зʼєднав між собою парк «Наталка», набережну та острів Оболонський
Мер Києва Віталій Кличко оголосив про відкриття Оболонського моста-хвилі та перетворення Оболонського острова на нову рекреаційну зону з пішохідним мостом, паркінгом та спортивними майданчиками. Відповідне відео очільник міста опублікував у Телеграм.
«Ще не знаєте? Подивіться і дізнаєтеся! Підіть і побачите!», – написав Кличко під відео.
«Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці – на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком «Наталка» дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст. Звели його за кошти меценатів – іноземних та українських.
Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві «Азовсталь». Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни», – додав мерміста.
Очільник міста уточнив, що поки підсвітку основної конструкції не вмикатимуть, тільки економне LED освітлення перил мосту.
Будівництво обʼєкту розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що вже цьогоріч кияни та гості столиці побачать «ще одну перлину зеленого і гарного Києва. За його словами, столиця розвиває велику рекреаційну зону, що складається з парку Наталка, набережної й Оболонського острову, куди вестиме новий хвилеподібний міст.
Нова рекреаційна зона у Києві має зʼєднати між собою парк «Наталка», набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст.
У рамках облаштування зони поруч зводять також паркінг – і для безпеки, і для комфорту відвідувачів. Його підземна частина буде укриттям під час повітряних тривог. А наземна – спортивною зоною відпочинку.
Раніше Кличко повідомив, що у Києві завершено весь комплекс робіт на Дегтярівському шляхопроводі – відкрили заїзди та з'їзди з нього. Трамвайна лінія збережена. Там встановили відокремлене трамвайне полотно.
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