На столичній Оболоні відкрито міст-хвилю. Кличко показав фото та відео

Очільник міста уточнив, що поки підсвітку основної конструкції не вмикатимуть, тільки економне LED освітлення перил мосту

Між зʼєднав між собою парк «Наталка», набережну та острів Оболонський

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про відкриття Оболонського моста-хвилі та перетворення Оболонського острова на нову рекреаційну зону з пішохідним мостом, паркінгом та спортивними майданчиками. Відповідне відео очільник міста опублікував у Телеграм.

«Ще не знаєте? Подивіться і дізнаєтеся! Підіть і побачите!», – написав Кличко під відео.

«Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці – на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком «Наталка» дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст. Звели його за кошти меценатів – іноземних та українських.

Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві «Азовсталь». Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни», – додав мерміста.

Очільник міста уточнив, що поки підсвітку основної конструкції не вмикатимуть, тільки економне LED освітлення перил мосту.

Будівництво обʼєкту розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.

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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що вже цьогоріч кияни та гості столиці побачать «ще одну перлину зеленого і гарного Києва. За його словами, столиця розвиває велику рекреаційну зону, що складається з парку Наталка, набережної й Оболонського острову, куди вестиме новий хвилеподібний міст.

Нова рекреаційна зона у Києві має зʼєднати між собою парк «Наталка», набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст.

У рамках облаштування зони поруч зводять також паркінг – і для безпеки, і для комфорту відвідувачів. Його підземна частина буде укриттям під час повітряних тривог. А наземна – спортивною зоною відпочинку.

Раніше Кличко повідомив, що у Києві завершено весь комплекс робіт на Дегтярівському шляхопроводі – відкрили заїзди та з'їзди з нього. Трамвайна лінія збережена. Там встановили відокремлене трамвайне полотно.