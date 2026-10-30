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Скандал у лікарні Боярки: заклад позбавлено права приймати дітей з опіками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скандал у лікарні Боярки: заклад позбавлено права приймати дітей з опіками
Святослав та Єлизавета Бойко з донечкою Катрусею в Київській обласній дитячій лікарні (м.Боярка)
фото: Святослав Бойко/Facebook

МОЗ організує розгляд скандального випадку клініко-експертною комісією (КЕК), яка оцінить якість наданої медичної допомоги

Міністерство охорони здоров'я позбавило лікарню в Боярці права приймати дітей з опіками. Рішення ухвалили після гучного скандалу в медзакладі навколо лікування однорічної доньки ветерана Святослава Бойка. У закладі з батьків вимагали гроші, а саму дитину травмували під час перев'язки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву МОЗ.

«Бригади екстреної медичної допомоги мають доправляти дітей до закладів, які можуть забезпечити необхідне спеціалізоване лікування. Наразі для цього розглядають дві дитячі лікарні Києва, де надають допомогу пацієнтам з опіками», – повідомляє МОЗ на своєму сайті.

Як зазначає відомство, МОЗ організує розгляд випадку клініко-експертною комісією (КЕК), яка оцінить якість наданої медичної допомоги. Окремо буде перевірено дотримання вимог до надання хірургічної допомоги.

«Заклад має усунути виявлені недоліки. За наявності відповідних підстав розглядатиметься питання щодо права лікарні надалі надавати хірургічну допомогу в межах ліцензії на медичну практику», – зазначає МОЗ.

Відомство уточнює, що, за словами генеральної директорки закладу Катерини Савінової, медзаклад вже провів перевірку й ухвалено адміністративні рішення щодо медичних працівників.

МОЗ зазначає, що, за інформацією Національної служби здоров'я України (НСЗУ) з початку 2026 року щодо закладу надійшло 44 скарги, в тому числі п'ять звернень щодо можливого вимагання коштів. В одному випадку пацієнтці вже повернули 2 тис. грн, сплачені за анестезію. Водночас у трьох із п'яти випадків лікарня не надала відповіді на звернення НСЗУ.

Раніше випадок в лікарні розглянув парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування. За результатами розгляду комітет повідомив, що моніторинговий візит Департаменту охорони здоров'я Київської ОВА спільно з МОЗ встановив: лікарські засоби та перев'язувальні матеріали в лікарні були в наявності.

«Главком» писав, що волонтер і ветеран війни Святослав Бойко повідомив у соціальних мережах про проблеми, з якими його родина зіткнулася під час лікування однорічної доньки з опіками в Київській обласній дитячій лікарні в Боярці. Родина зіштовхнулася з відсутністю гарячої води у закладі, пропозицією «сплатити 200 грн замість купівлі миючих засобів», відмовою в знеболенні та  травмуванням дитини під час знімання пов'язок.

Теги: Київщина лікарня скандал

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