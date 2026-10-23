«В Європі дивуються». Кличко похвалився тим, як він озеленив Київ

28 червня 2018 року Віталій Кличко після капремонту відкрив першу чергу парку «Перемога» в Дніпровському районі столиці.

Кличко: «Мені є чим звітувати перед киянами»

Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю виданню «ВВС Україна» відповів на запитання про те, чи зробила столична влада все можливе, аби місто залишалося комфортним та зеленим для його мешканців, інформує «Главком».

Очільник столиці висловив переконання, що йому є чим пишатися у сфері розбудови паркових територій та збереження довкілля.

«Ми говорили про зелені зони, і за кількістю парків, скверів, зелених зон, зон відпочинку – мені є чим звітувати перед громадою. Багато хто приїжджає до нас навіть з Європи і дивуються, наскільки місто захищає зелені зони», – наголосив Кличко.

Мер підкреслив, що розвиток публічних просторів залишається одним із пріоритетів для міської адміністрації, а результати цієї роботи вже відчутні для киян та гостей столиці.

«Що стосується зелених зон, то я пишаюсь, що живу в зеленому місті. Така кількість парків, скверів, які були зроблені, що я можу сказати: мені є чим звітувати перед киянами, ми продовжимо робити все для того, щоб місто було зеленим, комфортним для життя», – підсумував міський голова.

Нагадаємо, скандал із вирубкою понад 600 дерев під будівництво теплотраси на Теремках висвітлив проблему видалення зелених насаджень у столиці. Громадська ініціатива «Голка» проаналізувала відкриті дані Департаменту захисту довкілля КМДА та з’ясувала, скільки дерев у Києві отримали дозвіл на видалення за останні півтора року і чим випадок на Теремках вирізняється з-поміж інших.

Згідно з дослідженням відкритого набору даних за період із січня 2025-го по травень 2026 року, у столиці видали акти на видалення понад 38 тисяч дерев.

Топ-три райони Києва за кількістю зрубаних дерев – це Солом’янський, Голосіївський та Печерський райони. Найчастіше в столиці зрізають ясени, клени, акації, липи та туї.