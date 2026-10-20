Росія вдарила по авто на трасі Київ – Одеса: троє загиблих, четверо поранених

Під удар потрапили люди, які їхали на роботу та у власних справах

Через атаку на одній із головних автомагістралей країни обмежено рух транспорту

Російські війська 20 жовтня атакували безпілотником автомобілі на трасі Київ – Одеса у Фастівському районі Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Після атаки на автодорозі загорілися автомобілі. За словами Ткаченка, під ворожий удар потрапили люди, які їхали на роботу та у власних справах. На місці події працюють усі оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці траси тимчасово обмежено. Детальнішу інформацію про наслідки атаки влала обіцяє повідомити згодом.

Користувачі соцмереж повідомили, що влучання сталося у селищі Чабани.

Згодом Міністерство внутрішніх справ України уточнило наслідки російської атаки. За попередніми даними, внаслідок удару загинули троє людей, ще четверо дістали поранення. Також спалахнули дві легкові автівки.

Наслідки російського удару по Київщині фото: ДСНС

Нагадаємо, 27 вересня російський безпілотник влучив у дорогу у Вишневому на Київщині, якою в цей час рухалися автомобілі. Момент атаки потрапив на відео. За даними обласної влади, внаслідок удару пошкоджено п'ять автомобілів та виникла пожежа. Загалом під час тієї атаки на Київську область загинула одна людина, ще троє постраждали.

Раніше, 13 серпня, на Київщині збитий шахед упав на проїжджу частину, якою в цей час рухалися автомобілі. Безпілотник спалахнув у повітрі та впав просто перед транспортом, після чого стався вибух і здійнявся густий чорний дим. Водій одного з авто, яке перебувало за кілька метрів від місця падіння, встиг різко змінити напрямок руху та уникнути зіткнення.