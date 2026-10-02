Мер Києва живе не в Києві. Депутатка звернулася до правоохоронців і пояснила причину
Прокуратура розслідує можливе самовільне зайняття землі у селі Лютіж
Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила про можливі порушення земельного законодавства біля будинку мера Києва Віталія Кличка у селі Лютіж. Після її звернення правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Василевської-Смаглюк у Facebook.
«Мера Києва Кличка не цікавлять київські пробки і проблеми з мостами. І ось чому. Він живе у Лютежі», – написала депутатка. Вона зазначила, що ще у 2019 році зверталася з цього приводу до правоохоронців, однак тоді прокуратура порушень не виявила.
За словами Василевської-Смаглюк, нещодавно до обійстя на березі Київського водосховища прийшли активісти. Вони побачили огороджену частину узбережжя з виходом до води, смітник за огорожею, а також попереджувальну табличку про мінну небезпеку. Оскільки земельна ділянка розташована на території виборчого округу, який представляє депутатка, вона повторно звернулася до правоохоронних органів.
У відповіді Київської обласної прокуратури йдеться про відкриття кримінального провадження щодо можливого самовільного зайняття землі поблизу Київського водосховища у селі Лютіж. Фахівці Державної екологічної інспекції під час обстеження зафіксували, що частина огорожі розташована в межах прибережної захисної смуги та перешкоджає безоплатному й безперешкодному доступу громадян до води.
Василевська-Смаглюк нагадала, що Земельний кодекс забороняє встановлювати у прибережних захисних смугах огорожі та інші конструкції, які перешкоджають доступу до берегів, крім передбачених законом випадків. Окремо депутатка звернула увагу на табличку про мінну небезпеку, розміщену на одній з огорож.
За наявними в неї даними, оператори протимінної діяльності такого знака не встановлювали, а гуманітарне розмінування цих ділянок не проводилося. «Тому потребує перевірки, хто і на яких підставах розмістив такий знак і чи є ця територія безпечною», – зазначила вона.
За результатами перевірки доводів депутатського звернення 30 вересня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України. Василевська-Смаглюк також повідомила, що планує звернутися до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аби рятувальники перевірили правомірність встановлення попереджувального знака про мінну небезпеку.
Нагадаємо, у 2023 році після поділу майна з колишньою дружиною Кличко став одноосібним власником будинку відпочинку в Лютежі площею 785,5 кв. м, вартість якого становила 69,1 млн грн. Згідно з декларацією за 2025 рік, нерухомість залишалася у власності мера. Також Кличко задекларував право користування земельною ділянкою площею 0,25 га, що належить місцевій сільській раді.
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