Мер Києва живе не в Києві. Депутатка звернулася до правоохоронців і пояснила причину

Прокуратура розслідує можливе самовільне зайняття землі у селі Лютіж

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила про можливі порушення земельного законодавства біля будинку мера Києва Віталія Кличка у селі Лютіж. Після її звернення правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Василевської-Смаглюк у Facebook.

«Мера Києва Кличка не цікавлять київські пробки і проблеми з мостами. І ось чому. Він живе у Лютежі», – написала депутатка. Вона зазначила, що ще у 2019 році зверталася з цього приводу до правоохоронців, однак тоді прокуратура порушень не виявила.

За словами Василевської-Смаглюк, нещодавно до обійстя на березі Київського водосховища прийшли активісти. Вони побачили огороджену частину узбережжя з виходом до води, смітник за огорожею, а також попереджувальну табличку про мінну небезпеку. Оскільки земельна ділянка розташована на території виборчого округу, який представляє депутатка, вона повторно звернулася до правоохоронних органів.

Таблички про мінну небезпеку та «злих собак» на огорожі біля маєтку Кличка фото: «Інформатор»

У відповіді Київської обласної прокуратури йдеться про відкриття кримінального провадження щодо можливого самовільного зайняття землі поблизу Київського водосховища у селі Лютіж. Фахівці Державної екологічної інспекції під час обстеження зафіксували, що частина огорожі розташована в межах прибережної захисної смуги та перешкоджає безоплатному й безперешкодному доступу громадян до води.

Василевська-Смаглюк нагадала, що Земельний кодекс забороняє встановлювати у прибережних захисних смугах огорожі та інші конструкції, які перешкоджають доступу до берегів, крім передбачених законом випадків. Окремо депутатка звернула увагу на табличку про мінну небезпеку, розміщену на одній з огорож.

За наявними в неї даними, оператори протимінної діяльності такого знака не встановлювали, а гуманітарне розмінування цих ділянок не проводилося. «Тому потребує перевірки, хто і на яких підставах розмістив такий знак і чи є ця територія безпечною», – зазначила вона.

За результатами перевірки доводів депутатського звернення 30 вересня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України. Василевська-Смаглюк також повідомила, що планує звернутися до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аби рятувальники перевірили правомірність встановлення попереджувального знака про мінну небезпеку.

Нагадаємо, у 2023 році після поділу майна з колишньою дружиною Кличко став одноосібним власником будинку відпочинку в Лютежі площею 785,5 кв. м, вартість якого становила 69,1 млн грн. Згідно з декларацією за 2025 рік, нерухомість залишалася у власності мера. Також Кличко задекларував право користування земельною ділянкою площею 0,25 га, що належить місцевій сільській раді.