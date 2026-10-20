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Росіяни атакували Київщину: троє загиблих, шестеро постраждалих

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни атакували Київщину: троє загиблих, шестеро постраждалих
Ворог атакував Обухівський район
фото: ДСНС

Ворожий удар припав на виробничо-складську будівлю в Обухівському районі

Унаслідок нічної російської атаки на Київську область загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Російські війська завдали удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, ворожий удар спричинив пожежу на території атакованого об'єкта. На місце події прибули підрозділи рятувальників, які розпочали ліквідацію наслідків обстрілу. Унаслідок атаки загинули троє людей. Ще шестеро осіб постраждали.

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фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу, однак роботи на місці удару тривають. Зокрема, співробітники ДСНС продовжують розбирати завали пошкодженої будівлі.

На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали психологічну допомогу людям після російського обстрілу.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок ударів загинула одна людина, ще восьмеро зазнали травм. Пошкодження внаслідок атаки зафіксували щонайменше у трьох районах столиці. 

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Теги: Київщина окупанти росія дрон

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