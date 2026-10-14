Папі Римському Леву XIV діагностовано рак легень

Під час операції лікарі видалили понтифіку нижню частку правої легені

Папа Римський Лев XIV переніс операцію з видалення нижньої частки правої легені після виявлення злоякісної пухлини. Хірургічне втручання відбулося в римській лікарні Джемеллі та минуло без ускладнень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vatican News.

За інформацією пресслужби Святого Престолу, першу ніч після операції понтифік провів спокійно. У Ватикані пообіцяли оприлюднити додаткову інформацію про його стан пізніше протягом дня.

Як пояснили лікар Луїджі Карбоне та керівник відділення торакальної хірургії лікарні професор Стефано Маргарітора, хірурги видалили нижню частку правої легені за допомогою відеоасистованої методики. Таке рішення ухвалили для забезпечення радикального видалення пухлини.

Гістологічне дослідження тканин, проведене безпосередньо під час операції, підтвердило попередній діагноз – аденокарциному легень.

Аденокарцинома легень – це злоякісна пухлина, яка належить до недрібноклітинного раку легень. Це найпоширеніший різновид такого захворювання. Пухлина розвивається з клітин легеневої тканини, зокрема тих, що виробляють слиз, і найчастіше виникає в зовнішніх відділах легень. Захворювання діагностують як у курців, так і в людей, які ніколи не курили. На ранніх стадіях рак легень може не спричиняти помітних симптомів.



Одним з основних методів лікування локалізованого недрібноклітинного раку легень є хірургічне видалення пухлини. Залежно від її розміру та поширення лікарі можуть видалити частину легеневої тканини або цілу частку легені. Таке втручання називають лобектомією. Подальше лікування та прогноз залежать від стадії раку, результатів гістологічного дослідження та наявності або відсутності поширення злоякісних клітин за межі пухлини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Папу Римського Лева XIV було госпіталізовано до лікарні Джемеллі в Римі. Під час планового медичного обстеження лікарі виявили у понтифіка новоутворення в легені. Пухлину виявили на дуже ранній стадії, однак медики рекомендували хірургічне втручання.

Згодом повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV переніс операцію. Хірурги видалили нижню частку його правої легені. Втручання тривало близько 90 хвилин, а загалом понтифік перебував в операційній приблизно три години. За повідомленням Ватикану, операція минула без ускладнень, після чого Лев XIV прокинувся від наркозу та повернувся до лікарняної палати.

До слова, у вересні 2026 року Папі Римському Леву XIV виповнився 71 рік.