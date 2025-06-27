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«Проти мене розгорнули кампанію». 24-річна керівниця оборонного об’єднання відреагувала на скандал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Проти мене розгорнули кампанію». 24-річна керівниця оборонного об’єднання відреагувала на скандал
24-річна Катерина Михалко обіймає посаду виконавчої директорки об’єднання підприємств оборонно-промислового комплексу «Технологічні сили України»
фото: Kateryna Mykhalko/Facebook

За словами Михалко, для неї честь бути «громовідводом» для інших молодих жінок

Виконавча директорка об’єднання підприємств оборонно-промислового комплексу «Технологічні сили України» Катерина Михалко відповіла на хвилю критики, що розгорнулася навколо її призначення. Так, деякі політики та громадські діячі заявляють: через молодий вік та відсутність досвіду вона не повинна очолювати оборонне об’єднання. У своєму дописі в соціальних мережах 24-річна Михалко заявила, що проти неї розгорнули кампанію «проросійські телеграм-канали» та особи, які, на її думку, є ворогами України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Катерини Михалко

«У суспільстві відкрилася скринька Пандори», – написала Михалко, зазначивши, що Шарій, Олешко, Гончаренко, а також проросійські канали «вимагають виправдань». Вона підкреслила, що її критикують за стать та вік: «Я – жінка. Мені 24 роки. Я живу в Україні. Займаюся озброєнням і дронами для армії. Очолюю громадську організацію. Приватні компанії – за власним бажанням – обирають працювати разом. Ми платимо зарплати людям і податки державі. Це може не подобатися лише одній категорії: ворогу, росіянам».

За словами Михалко, для неї честь бути «громовідводом» для молодих жінок, що прагнуть працювати в сфері національної безпеки. Михалко зазначила, що витримає заради того, щоб шлях її наступниць «був легшим». «Безмежно кохаю Україну. Майбутнє цієї держави – за патріотичними й небайдужими. Я одна з них. А проросійські пропагандисти – з георгіївськими стрічками й методичками – не матимуть тут майбутнього. Над цим ми, власне, і працюємо», додала наостанок Михалко.  

Допис Катерини Михалко
Допис Катерини Михалко
скриншот допису

На допис Катерини Михалко відреагувала народна депутатка України Мар'яна Безугла. Вона висловила розчарування відповіддю, назвавши її «черговою прохідною маніпулятивною фігнею». «З великою затримкою з'явився пост цієї претендетнтки на славу Германа Сметаніна, легендарного у своєму успішному успіхові, нашого міністра-вундеркінда Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України», – написала Безугла. Вона зазначила, що «був шанс, що зійде яскрава зірка», але, на жаль, «вийшла чергова прохідна маніпулятивна фігня».

Безугла розкритикувала відповідь Михалко за відсутність «жодної конкретики, відповідей щодо досвіду, бачення тощо, хто б не задавав питання». Вона також звинуватила Михалко в тому, що та «засуджує навішування ярликів і сама ж навішує ярлики та маніпулює емоціями», а також «крутиться біля Залужного».

Допис Мар'яни Безуглої
Допис Мар'яни Безуглої
скриншот допису

Варто нагадати, що у квітні Катерина Михалко була у Лондоні, де, за її словами, в українському посольстві мала кількагодинну розмову з генералом Валерієм Залужним. Вони говорили про місце української зброї у світі – не лише як продукту, а як частини нової архітектури безпеки Західного світу. Михалко подякували Залужному «за щирість і глибину».

24 квітня 2025 року Катерина Михалко опублікувала спільне фото з послом україни у Великій Британії Валерієм Залужним
24 квітня 2025 року Катерина Михалко опублікувала спільне фото з послом україни у Великій Британії Валерієм Залужним
фото: Kateryna Mykhalko/Facebook

Навколо 24-річної Катерини Михалко, яка обіймає посаду виконавчої директорки об’єднання підприємств оборонно-промислового комплексу «Технологічні сили України» розгорівся скандал у соцмережах. Деякі політики та громадські діячі заявляють: через молодий вік та відсутність досвіду вона не повинна очолювати комплекс, який забезпечує захисників передовими військовими технологіями. 

Катерина Михалко народилася 1 червня 2001 року у Києві. Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «публічне управління та державна служба». 

До призначення на нинішню посаду Катерина Михалко була співзасновницею Nuka – українського стартапу з виробництва «вічної канцелярії», який зібрав сотні тисяч доларів через краудфандинг. Проте її вихід з проєкту у 2019 році супроводжувався конфліктом із партнером Нікітою Владикіним, який одночасно був її колишнім хлопцем. За словами Михалко, після розриву їхніх стосунків її почали усувати від ухвалення рішень і попросили покинути офіс. Вона зберегла свою частку у компанії, але відмовилась продавати частку без фінансової звітності та юридичних гарантій. 

Із серпня 2023 року Михалко – виконавча директорка «Технологічних сил України» – обʼєднання провідних приватних підприємств ОПК, що забезпечують захисників високими військовими технологіями з 2014 року.

У травні 2025 року Катерина Михалко була запрошена на закриту зустріч з французьким президентом Емануелем Макроном.

«Це була єдина зустріч президента без участі представників держінституцій: годинний щирий діалог у вузькому колі громадянського суспільства. Припинення вогню, збереження демократії та посилення оборонної промисловості – мала за честь послухати рефлексії президента на ці теми», – дописала тоді Михалко.

Об’єднання «Технологічні Сили України» (ТСУ) позиціонує себе як платформу провідних українських виробників військової техніки та технологій, які створюють інноваційні рішення для Збройних Сил України. Його ключова мета – посилення обороноздатності країни шляхом розвитку власного високотехнологічного ВПК, локалізації виробництва озброєнь та інтеграції українських рішень у глобальний ринок.

ТСУ об’єднує понад два десятки приватних компаній, які працюють над виробництвом дронів, систем зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби, програмного забезпечення, артилерійських комплексів, безпілотників-камікадзе, розвідувальних платформ та інших видів сучасного озброєння. Серед відомих учасників – Ukrspecsystems, Roboneers, FRDM, AeroDrone, Атлон Авіа та інші.

Теги: Мар’яна Безугла вік жінка Україна скандал

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