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Росіяни відрубали полоненому українському військовому палець: як пояснили вчинок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни відрубали полоненому українському військовому палець: як пояснили вчинок
Досвід перебування у полоні боєць описав у віршах
фото з відкритих джерел

«Він тобі більше не потрібен», – заявили про палець окупанти

Українському військовому родом зі Слов'янська у полоні відрубали вказівний палець. На запитання бійця: «Навіщо?» росіяни відповіли: «Він тобі більше не потрібен». Як інформує «Главком», про це воїн розповів після обміну.

Фото відрубаного пальця полоненого українця росіяни надсилали його матері.

Досвід перебування у полоні боєць описав у віршах. Один з них військовий прочитав одразу після звільнення.

Нагадаємо, Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полонених прямо з лінії фронту.

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Раніше 12 червня відбувся ще один етап обміну, який є є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Також, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. 

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.

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Теги: обмін полоненими Україна поранення росіяни

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