Росіяни відрубали полоненому українському військовому палець: як пояснили вчинок

«Він тобі більше не потрібен», – заявили про палець окупанти

Українському військовому родом зі Слов'янська у полоні відрубали вказівний палець. На запитання бійця: «Навіщо?» росіяни відповіли: «Він тобі більше не потрібен». Як інформує «Главком», про це воїн розповів після обміну.

Фото відрубаного пальця полоненого українця росіяни надсилали його матері.

💔Відрубали палець зі словами «він тобі більше не потрібен», – український воїн про катування у російському полоні.



Досвід перебування у російському полоні він описав у віршах. Один з них військовий прочитав одразу після звільнення. pic.twitter.com/s1ycEe1M7G — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2025

Досвід перебування у полоні боєць описав у віршах. Один з них військовий прочитав одразу після звільнення.

💔Момент зустрічі мами та бійця, якого росіяни катували у полоні.



Окупанти відрубали хлопцю палець ще у перші дні полону, а потім скидали матері фото. pic.twitter.com/S6vb23BApC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2025

Нагадаємо, Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полонених прямо з лінії фронту.

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Раніше 12 червня відбувся ще один етап обміну, який є є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Також, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.