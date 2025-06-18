31-річний Дмитро Ісаєнко загинув під завалами будинку у Києві: його весь день чекали батьки

Батьки Дмитра вчора, 17 червня, провели цілий день на руїнах будинку в Солом'янському районі столиці, чекаючи звістки від рятувальників

Український державний університет імені Михайла Драгоманова повідомив про трагічну загибель свого студента, 31-річного Дмитра Ісаєнка під завалами власного будинку у Солом'янського районі Києва внаслідок чергової російської атаки у ніч на 17 червня. За його пошуками слідкувала вся країна після того, як було опубліковано фото його батьків, що чекали на звістку від рятувальників на місці удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу університету.

Батьки Дмитра вчора, 17 червня, провели цілий день під руїнами будинку в Солом'янському районі столиці, чекаючи на звістки про сина. Їхні світлини облетіли соціальні мережі та увесь світ, викликаючи співчуття та підтримку.

Батьки Дмитра Ісаєнка на руїнах будинку, де жив син Фото: Thomas Peter/Reuters

«Це хлопець, за долею якого стежила вся країна, та дива не сталося. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя – поки його не забрала війна» , – ідеться у повідомленні університету.

Дмитро Ісаєнко був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я, спеціальності «Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)» унівеститету. Він загинув під уламками свого будинку внаслідок чергової жорстокої атаки Росії.

Колектив університету Драгоманова висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Університет закликає всіх небайдужих підтримати родину Дмитра Ісаєнка у цей надважкий час. Збір коштів організовано на банку, відкриту другом Дмитра, студентом Олександром Бученком.

Посилання на банку. Номер картки банки: 4441 1111 2537 1967.

Нагадаємо, що пронизливі фото з Києва, на якому подружжя стоїть перед руїнами багатоповерхівки, стало символом неймовірного болю, відчаю та несправедливості, які переживає Україна внаслідок російської агресії. Ці фото миттєво облетіло соціальні мережі та світові ЗМІ, ставши ще одним нагадуванням про жахливі наслідки війни для мирних українців.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів, - мер Кличко



Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців.#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/s64SE9kgPy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Путін спеціально масовано атакував Україну, щоб показати лідерів G7 слабкими, - міністр закордонних справ України Сибігаhttps://t.co/cLhv7cmdyO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.