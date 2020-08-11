У Києві новий скандал: у парку біля метро «Дарниця» розгортається будівництво (фото)



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У зеленій зоні з'явився паркан і будівельна техніка Фото: Північно-Броварський масив (Комсомольський), Facebook

Кияни збираються вийти на акцію протесту

Біля станції метро «Дарниця» у зеленій зоні між вулицею Малишка і Броварським проспектом з'явився великий зелений паркан. Місцеві жителі б'ють на сполох, вони повідомляють, що за парканом знаходиться багато будівельної техніки, а в деяких місцях бульдозери зірвали плити, які раніше були доріжкою для пішоходів.

Місцеві жителі кажуть, що збираються вийти на акцію протесту. Для багатьох абсолютно незрозуміла активність будівельників, пише «Сьогодні».

«Спочатку з'явилася інформація, що тут планують упорядкувати територію – зробити красиву доріжку, встановити лавочки та освітлення. Але для цього не потрібен такий великий паркан і так багато техніки», – розповіла місцева жителька Олександра.

Багато хто з місцевих жителів стверджують, що в цьому місці хочуть побудувати багатофункціональний житловий комплекс з об'єктами торгівлі та з центром громадського дитячої творчості. Будівництво об'єкта займе три роки.

У комунальному об'єднанні «Київезеленбуд» повідомили, що дана територія не перебуває на їх балансі. «Ця територія знаходиться не на балансі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району. Тому питання не до нас», – повідомили сайту «Сьогодні» в КО «Київзеленбуд».

У Департаменті міського благоустрою Київської міської державної адміністрації зазначають, що ця ділянка є приватною власністю. І тут планують будувати громадський центр з житловими приміщеннями.

«Ми зафіксували факт установки паркану. У власників земельної ділянки була контрольна картка на будівництво, видана ще в 2014 році. Але наразі вона анульована. Водночас вони побудували незаконну дорогу, чим порушили благоустрій. Тому поява паркану – незаконна. Ми дали їм три дні на демонтаж», – розповіли сайту «Сьогодні» у Департаменті міського благоустрою КМДА.