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    Пожежа у Києво-Печерській лаврі. До приборкання вогню залучена спецтехніка (фото, відео)

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    Пожежа сталася&nbsp;у двоповерховій будівлі корпусу №68 Києво-Печерської лаври - Пожежа у Києво-Печерській лаврі. До приборкання вогню залучена спецтехніка (фото, відео)
    Пожежа сталася у двоповерховій будівлі корпусу №68 Києво-Печерської лаври
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували пожежу в Лаврі

    У четвер, 4 листопада, сталась пожежа на вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Пожежа виникла о 13:45 у двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, з розповсюдженням на покрівлю. Наразі площа пожежі уточнюється.

    О 14:37 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 – ліквідовано.

    До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.

    Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві. Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Києво-Печерська лавра
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    Пожежа у Києво-Печерській лаврі. До приборкання вогню залучена спецтехніка (фото, відео)