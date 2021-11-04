Пожежа у Києво-Печерській лаврі. До приборкання вогню залучена спецтехніка (фото, відео)

Рятувальники за годину ліквідували пожежу в Лаврі

У четвер, 4 листопада, сталась пожежа на вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Пожежа виникла о 13:45 у двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, з розповсюдженням на покрівлю. Наразі площа пожежі уточнюється.

О 14:37 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 – ліквідовано.

До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві. Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.