Московській церкві в Україні тепер краще. Мільярдер Новинський похвалив владу Зеленського

Проросійський депутат Верховної Ради активно протидіяв проведенню Об'єднавчого собору Українських православних церков

Із обранням Володимира Зеленського президентом України, Московська церква на території країни стала почуватися набагато краще. Таку думку в інтерв’ю російському виданню Lenta.ru висловив російсько-український політик та бізнесмен, колишній член Партії регіонів, а нині – народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, відомий своєю прихильністю до Російської православної церкві.

«Якщо порівнювати атмосферу в суспільстві у 2019 році і зараз – це, як кажуть, дві великі різниці. За Порошенка існувала політика грубого шантажу, залякування духовенства, захоплення храмів за допомогою Служби безпеки України та контрольованих нею радикалів-націоналістів», – розповів Новинський російському виданню.

Політик підкреслив, що тепер такого «відвертого тиску на церкву», як при Порошенку, немає. Проте, на думку Новинського, чинна влада не робить і кроків, спрямованих на забезпечення міжконфесійного миру та злагоди в Україні.

Політичний діяч висловив сподівання, що низка актів, які, на його думку, «дискримінували УПЦ МП», будуть скасовані.

Також Новинський заявив, що не розуміє деяких кроків української влади, зокрема, запрошення на святкування 30-річчя незалежності Константинопольського патріарха Варфоломія, який, на думку політика, «не та постать, яка може сприйматися як беззаперечний моральний авторитет чи фактор, що об'єднує». Не зовсім зрозумілими для Новинського є і «загравання влади з Ватиканом».

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву та вказати свою приналежність до Росії.

Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон. Путін розкрив правду: в Україні під назвою УПЦ орудує Російська церква.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

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