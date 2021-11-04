  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Займання сталося у двоповерховій будівлі корпусу №&nbsp;68 із розповсюдженням на покрівлю - Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)
    Займання сталося у двоповерховій будівлі корпусу № 68 із розповсюдженням на покрівлю
    Фото: Департамент муніципальної безпеки

    Один із постраждалих отримав перелом

    Під час пожежі в майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври постраждали троє людей. Про це інформує Департамент муніципальної безпеки.

    За попередньою інформацією, один із постраждалих вистрибнув із вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє осіб надихалися чадним газом.

    Як повідомлялося, виклик про пожежу надійшов до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Києві о 13:45. На місці було встановлено, що загорання сталося в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, із розповсюдженням на покрівлю.

    О 14:45 пожежу було ліквідовано.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)
    Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)
    Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)
    Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)
    Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)
    Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)
    Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)
    Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)

    Рятувальники проводять розвідку суміжних приміщень та роботи з розкриття покрівлі.

    Для операції від ГУ ДСНС в Києві залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки, від «Київської служби порятунку» – 6 рятувальників та одна одиниця техніки.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Києво-Печерська лавра
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)