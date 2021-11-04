Пожежа в Києво-Печерській лаврі: люди вистрибували у вікно (фото)

Один із постраждалих отримав перелом

Під час пожежі в майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври постраждали троє людей. Про це інформує Департамент муніципальної безпеки.

За попередньою інформацією, один із постраждалих вистрибнув із вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє осіб надихалися чадним газом.

Як повідомлялося, виклик про пожежу надійшов до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Києві о 13:45. На місці було встановлено, що загорання сталося в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, із розповсюдженням на покрівлю.

О 14:45 пожежу було ліквідовано.

Рятувальники проводять розвідку суміжних приміщень та роботи з розкриття покрівлі.

Для операції від ГУ ДСНС в Києві залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки, від «Київської служби порятунку» – 6 рятувальників та одна одиниця техніки.