У центрі Києва перекинулося авто: рух бульваром Тараса Шевченка ускладнено

Водіїв просять враховувати ускладнення руху на бульварі Тараса Шевченка та, за можливості, обирати альтернативні маршрути

Сьогодні, 8 травня, на бульварі Тараса Шевченка в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої легковий автомобіль перекинувся на дах. Про це повідомляэ «Главком» із посиланням на Муніципальну охорону.

Автомобіль, що рухався з центру міста, перекинувся та частково перекрив рух транспорту в напрямку Берестейського проспекту (раніше проспект Перемоги).

На бульварі Тараса Шевченка у Києві перевернулося авто фото: Муніципальна Охорона/Facebook

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці події вже працюють співробітники поліції, які встановлюватимуть причини та обставини автопригоди.

Водіїв просять враховувати ускладнення руху на бульварі Тараса Шевченка та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Також сьогодні на вул. Юрія Іллєнка поблизу ст. м. «Лук’янівська» сталася ДТП, унаслідок якої автомобіль збив контактну опору. Від удару опора впала на контактну мережу тролейбусів. Через пошкодження опори тимчасово рух тролейбусів на цій ділянці змінено.