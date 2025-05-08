Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва перекинулося авто: рух бульваром Тараса Шевченка ускладнено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва перекинулося авто: рух бульваром Тараса Шевченка ускладнено
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
фото: Муніципальна Охорона

Водіїв просять враховувати ускладнення руху на бульварі Тараса Шевченка та, за можливості, обирати альтернативні маршрути

Сьогодні, 8 травня, на бульварі Тараса Шевченка в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої легковий автомобіль перекинувся на дах. Про це повідомляэ «Главком» із посиланням на Муніципальну охорону.

Автомобіль, що рухався з центру міста, перекинувся та частково перекрив рух транспорту в напрямку Берестейського проспекту (раніше проспект Перемоги).

На бульварі Тараса Шевченка у Києві перевернулося авто
На бульварі Тараса Шевченка у Києві перевернулося авто
фото: Муніципальна Охорона/Facebook

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці події вже працюють співробітники поліції, які встановлюватимуть причини та обставини автопригоди.

Водіїв просять враховувати ускладнення руху на бульварі Тараса Шевченка та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Також сьогодні на вул. Юрія Іллєнка поблизу ст. м. «Лук’янівська» сталася ДТП, унаслідок якої автомобіль збив контактну опору. Від удару опора впала на контактну мережу тролейбусів.  Через пошкодження опори тимчасово рух тролейбусів на цій ділянці змінено

Теги: Київ ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки на Шевченківський район столиці
Нічна дронова атака на Київ забрала життя волонтерки та її сина
Вчора, 09:18
Загоряння на станції метро «Арсенальна»
На станції метро «Арсенальна» сталася пожежа (відео)
Вчора, 09:03
У другій половині травня визначиться компанія, яка відбудує «Охматдит»
Хто відбудує «Охматдит»? Оприлюднено перелік вимог до будівельних компаній
Вчора, 07:00
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
У Києві 5-11 травня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
5 травня, 12:22
Київський метрополітен намагається через суд повернути у власність будівлю на вулиці Межигірській, 78
Столичний метрополітен судиться за будівлю, яка перешкоджає будівництву метро на Троєщину
30 квiтня, 11:39
У неділю ярмарки пройдуть у п'яти районах столиці
Де у Києві купити фермерські продукти 12-13 квітня: адреси ярмарків
12 квiтня, 06:52
Масштабна інтерактивна виставка створена у співпраці з психологами зі світовим ім’ям, митцями та експертами
«Третє дихання»: Київ запрошує на унікальну подорож у світ емоцій з відомими українцями
11 квiтня, 16:44
Детальної інформації про характер поранень постраждалих Кличко не повідомляв
Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей
10 квiтня, 10:41
Призначено додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 між Києвом та Одесою
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд між Києвом і Одесою на великодні свята
10 квiтня, 07:49

Новини

У центрі Києва перекинулося авто: рух бульваром Тараса Шевченка ускладнено
У центрі Києва перекинулося авто: рух бульваром Тараса Шевченка ускладнено
Чорнобильська зона придатна для сільського господарства? Відповідь Міндовкілля
Чорнобильська зона придатна для сільського господарства? Відповідь Міндовкілля
Стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум (наживо)
Стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум (наживо)
На Лук'янівці через ДТП громадський транспорт курсує зі змінами
На Лук'янівці через ДТП громадський транспорт курсує зі змінами
Запрацював новий безбар’єрний наземний перехід через Хрещатик (фото)
Запрацював новий безбар’єрний наземний перехід через Хрещатик (фото)
У селі Петропавлівська Борщагівка підліток обпікся батареєю від «шахеда»
У селі Петропавлівська Борщагівка підліток обпікся батареєю від «шахеда»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
75K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
51K
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
38K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
29K
Путін вимкнув москвичам зв'язок. Речник Кремля просить терпіти

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua