У Києві з початку року демонтовано понад дві тисячі незаконних тимчасових споруд

В Оболонському районі завершуються роботи з демонтажу біля станцій метро «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь» та «Почайна»

З початку 2025 року у столиці прибрали 2 286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Роботи виконували демонтажні бригади комунального підприємства спільно з власниками цих споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент територіального контролю міста Києва.

Повідомляється, що серед демонтованих об'єктів – 752 сезонні тимчасові споруди, 542 МАФи та 142 атракціони. Силами комунального підприємства «Київблагоустрій» прибрано 875 об’єктів, решту демонтували самі власники після отримання відповідних приписів.

Зазначається, що найбільше незаконних об’єктів з початку року демонтовано в Оболонському (556), Деснянському (275) та Солом’янському (268) районах.

Зокрема, в Оболонському районі завершуються роботи з демонтажу біля станцій метро «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь» та «Почайна», де прибрані об’єкти ускладнювали доступ до станцій, які також використовуються як укриття.

Окрім того, у місті демонтовано понад 40 гаражів, що заважали мешканцям та спотворювали громадський простір.

Демонтажні роботи проводяться в усіх районах столиці на виконання рішення Київради від 13 червня 2024 року.

Нагадаємо, Київ продовжує боротьбу з незаконними МАФами, одночасно впроваджуючи прозору систему аукціонного розподілу місць для підприємницької діяльності. І перші результати вражають: лише одне місце під пересувну торгівлю на вулиці Бастіонній було здано в оренду за рекордні 203 тис. грн на місяць.

Раніше повідомлялося, що на території столичного книжкового ринку «Почайна», поблизу однойменної станції метро, комунальні служби провели масштабний демонтаж тимчасових споруд. Роботи проводили вздовж проїжджої частини для покращення благоустрою в цьому районі.