Заступниця Кличка заявила про брудну інформаційну атаку проти неї

Хонда повідомила, що звернулася до адвокатів та готує судові позови про захист честі, гідності та ділової репутації

Марина Хонда підкреслила, що це не перша спроба її дискредитації

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда заявила про розгортання проти неї системної інформаційної атаки, яка, за її словами, повністю побудована на брехні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Марини Хонди.

Хонда спростувала поширене у низці телеграм-каналів відео з кабінету Управління туризму КМДА, на якому нібито зафіксована її присутність. Заступниця голови КМДА наголосила, що ніколи не була в цьому кабінеті, і це підтверджується записами з камер відеоспостереження.

Щодо директорки Управління туризму, відео з якою також поширюється, Хонда зазначила, що воно датоване 2022 роком, але така поведінка є неприпустимою для представника міської влади. За її словами, заяву про звільнення директорки вже подано і її буде звільнено. Стосовно інших осіб, які були присутні на відео, буде проведено службове розслідування з відповідними наслідками та управлінськими рішеннями.

Марина Хонда підкреслила, що це не перша спроба її дискредитації. Раніше, за її словами, поширювалися фейки про нібито «підозру СБУ» та цинічні маніпулювання темою «зникнення дітей», які насправді були евакуйовані з Києва у березні 2022 року і зараз перебувають у безпеці в Німеччині. Вона також наголосила, що не є фігурантом жодного кримінального провадження і не отримувала підозр.

«Те, що відбувається, – це спланована й організована брудна інформаційна атака, яка не має нічого спільного з реальністю», – заявила Марина Хонда.

Заступниця голови КМДА повідомила, що звернулася до адвокатів та готує судові позови про захист честі, гідності та ділової репутації. Зокрема, позови будуть подані проти ресурсу «Інформер» за публікацію неправдивої інформації про нібито оголошену підозру, а також проти телеграм-каналу «Труха», який, за її словами, систематично поширює відверту брехню.

Нагадаємо, Марина Хонда була призначена заступницею голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у грудні 2018 року.