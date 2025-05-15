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Київрада ухвалила нові виплати для людей, житло яких пошкодила Росія

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Київрада ухвалила нові виплати для людей, житло яких пошкодила Росія
Щомісячна допомога надаватиметься терміном до 12 місяців до відновлення житла
фото: glavcom.ua

Кияни можуть отримати одноразову виплату в розмірі 40 тис. грн та 20 тис. грн щомісяця

Київська міська рада затвердила нові заходи соціальної підтримки мешканців столиці. Окрім разової допомоги у розмірі 10 тис. грн містянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, Київ додатково надаватиме кошти тим, хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київраду.

Згідно з ухваленими змінами до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025–2027 роки передбачено такі види допомоги:

  • виплата одноразової адресної матеріальної допомоги в розмірі 40 тис. грн для киян, які потребують термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла;
  • виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги в розмірі 20 тис. грн (на строк до 12 місяців) для киян, які змушені тимчасово відселитися через неможливість довготривалого проживання в пошкодженому або зруйнованому будинку.

Як отримати кошти

Щомісячна допомога надаватиметься терміном до 12 місяців до відновлення житла за рахунок міського бюджету або отримання державного сертифіката «єВідновлення». Щоб отримати кошти не потрібно звертатися із заявами до Департаменту соціальної та ветеранської політики: списки нададуть районні в місті Києві державні адміністрації. Виплати розпочнуть після затвердження відповідного порядку.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня 2025 року, у столиці пройшла сесія Київської міської ради. Одним із ключових питань порядку денного став розгляд змін до міської цільової програми «Турбота», спрямованих на підтримку киян, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів, та збільшення допомоги армії.

Раніше київська влада збільшила розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги для киян-захисників та захисниць з інвалідністю І та ІІ групи. Відтепер розмір виплат становитиме 40 тис. грн для осіб з інвалідністю І групи та 30 тис. грн для осіб з інвалідністю ІІ групи.

До слова, Київська міська рада затвердила передачу грошової допомоги двом містам України – Кривому Рогу та Конотопу. Відповідні договори були підписані 2 травня 2025 року.

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Теги: соцвиплати Київ Київрада

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