Умєров про нічну атаку: Росія не шукає миру, вона продовжує вбивати українців

Нічна атака на Київ була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами

Умєров: Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн

Міністр оборони Рустем Умєров відреагував на нічний російських терор по Україні та звернувся до світових лідерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони.

«Масована нічна атака по Україні. Крилаті ракети, дрони, балістика – черговий удар по мирних містах, по домівках українців. У Києві станом на зараз загинули девʼять людей. Понад 70 зазнали поранень. Серед них шестеро дітей. У столиці досі тривають пошуки під завалами зруйнованого житлового будинку», – заявив Умєров.

Посадовець зазначив, що під ударом були Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області.

«Ці атаки є ще одним підтвердженням – Росія не шукає миру. Вона продовжує вбивати українців. Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору», – наголосив міністр.

Умєров додав, що паралельно має тривати створення «реальних гарантій безпеки – таких, які зроблять будь-яку агресію проти нашої країни неможливою».

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.