У Києві вперше понад сотня госпіталізованих хворих на Covid-19 за добу

Сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва лікуються 2069 хворих на коронавірус

У Києві за минулу добу було госпіталізовано 112 хворих на коронавірус. Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих на коронавірус від початку епідемії. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Вперше в нас така кількість госпіталізованих. До лікарень столиці минулої доби потрапили 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів, – сказав мер. – Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2069 хворих на коронавірус. Із них 26 дітей. У важкому стані перебувають 827 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1092 людей. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих».

Він також зазначив, що останніми тижнями збільшилась і кількість летальних випадків від вірусу.

«Я не втомлюся звертатися і закликати всіх: не применшуйте загрозу! Не нехтуйте правилами. Носіть маску, дотримуйтеся соціальної дистанції, не йдіть у місця великого скупчення людей», – наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 635689

Хворіють 333554

Одужали 291060

Померли 11075

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Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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