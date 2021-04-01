Програма медичних гарантій розширилась. Що пропонується безплатно

У Програмі медичних гарантій передбачено 35 пакетів медичних послуг

Сьогодні, 1 квітня, стартувала нова Програма медичних гарантій. У 2021 році Програму розширили та деталізували. Як повідомляє Національна служба здоров’я України, для пацієнтів таке розширення означає зручніший та зрозумілий маршрут за цими послугами.

У Програмі медичних гарантій передбачено 35 пакетів медичних послуг. Бюджет Програми на 2021 рік становить 123,5 млрд грн.

Як нові пакети медичних послуг

Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці

На цей пакет свої пропозиції подали 532 заклади. Згідно із стратегією розвитку протитуберкульозної служби, у 2021 році до цієї роботи долучиться первинна ланка. Не всі сімейні лікарі будуть працювати із пацієнтами із туберкульозом. Таке рішення буде добровільним.

Тариф становить 775 гривень на місяць. До тарифу встановлюються коригувальні коефіцієнти відповідно до результату лікування: коефіцієнт 2 — за місяць, в якому пацієнта вилікували і 0,75 — за кожен місяць, в якому пацієнт продовжує лікування.

Лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями

Пропозиції на цей напрям подав 61 заклади, серед яких 2 приватні.

Цю медичну допомогу виділили в окремий пакет, адже пацієнти з такими діагнозами потребують тривалої та дороговартісної медичної допомоги. І трансформація системи охорони здоров’я, яка зараз відбувається, покликана знизити катастрофічні витрати на лікування, які несуть пацієнти з онкологією зі своєї кишені.

Тариф за лікування пацієнта з онкогематологічними чи гематологічними захворюваннями становитиме 54 493 гривні. За лікування дітей заклад отримуватиме втричі більше.

Ведення вагітності в амбулаторних умовах

На цей пакет пропозиції подали 712 закладів, 7 з них приватні та 2 лікарі-ФОП.

Жінки зможуть обирати, у кого та де спостерігати неускладнену вагітність, у свого сімейного лікаря чи у гінеколога в жіночій консультації. При цьому місце проживання чи прописки не має значення.

Зазначається, що все, що потрібно для того, щоб спостерігати вагітність, є у пакеті «Ведення вагітності в амбулаторних умовах». Тобто аналізи, обстеження, консультації та інше будуть безплатними для вагітної у закладах, з договором на цей пакет.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня вартість надання медичної допомоги при пологах зросте на 2 тисячі гривень і становитиме 10 382 гривень.

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