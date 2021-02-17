Смерть дівчини в парку. Столична поліція встановлює особу загиблої

Поліція просить допомогти в пошуку родичів загиблої дівчини

Столична поліція просить допомогти в пошуку рідних дівчини, яку 16 лютого вдень Муніципальна варта знайшла мертвою в парку Партизанської слави.

Як повідомили в поліції, на вигляд дівчині 20 років, хто вона – досі з'ясовують. Ознак того, що це було вбивство, слідчі не мають. Причину смерті встановлюють, повідомляє «Сьогодні».

З будь-якою інформацією правоохоронці просять телефонувати за номером 102.

Як видно на фото, дівчина лежить на утоптаному снігу. Одягнена досить тепло та охайно. Втім, куртка розстебнута, на одній руці немає рукавички. Поруч немає сумки, кишені брюк вивернуті назовні.

Трагедію жваво обговорюють у соцмережах, адже випадок не поодинокий, люди буквально бояться ходити парком.

Мерців у парку Партизанської слави насправді знаходять мало не щороку. Близько місячця тому знайшли тіло оголеного чоловіка, його речі були розкидані навколо. А два роки тому знайшли мертву дівчину.

Нагадаємо, 16 лютого вдень наряд муніципальної охорони під час патрулювання парку Партизанської слави виявив дівчину без ознак життя. Причини смерті встановить експертиза.

Минулого тижня у Києві таксист отруїв пасажирів і кинув помирати. 40-річний чоловік став жертвою нападу, його отруїв таксист і викинув з авто на вулицю. Чоловік пролежав усю ніч на морозі в критичному стані і міг померти, якби його не врятувала 38-річна киянка. Іншого пасажира таксі, 52-річного чоловіка, знайшли мертвим пізніше.