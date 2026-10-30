Смертельна бійка на вокзалі у Києві: поліція затримала підозрюваних у вбивстві
Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави
У недобудованому паркінгу на Вокзальній площі в Києві сталася смертельна бійка, внаслідок якої загинув 67-річний місцевий житель. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, інформує «Главком».
За даними правоохоронців, подія сталася близько 21:00. Трагедії передувало розпивання алкогольних напоїв, під час якого між трьома учасниками застілля виник раптовий конфлікт, що переріс у бійку.
Зловмисники – 37-річний чоловік та його 27-річна знайома – завдали потерпілому численних ударів руками та ногами по всьому тілу. Коли спільники зрозуміли, що чоловік не подає ознак життя, вони втекли з місця злочину.
Оперативники управління карного розшуку, кримінальної поліції та превенції на станції залізничного транспорту із залученням фахівців кримінального аналізу встановили особи нападників та затримали їх.
Слідчі оголосили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.
За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту застрелив перехожого у парку Святошинського району. Подія сталася на минулих вихідних на території парку імені Генерала Потапова. За даними слідства, того вечора 42-річний чоловік розпивав із супутницею алкогольні напої. У подальшому між ним та 35-річним місцевим мешканцем виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник дістав пістолет і щонайменше чотири рази вистрілив у бік потерпілого.
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