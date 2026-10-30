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Смертельна бійка на вокзалі у Києві: поліція затримала підозрюваних у вбивстві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна бійка на вокзалі у Києві: поліція затримала підозрюваних у вбивстві
Поліція розслідує вбивство на залізничному вокзалі у Києві
фото: Національна поліція України

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

У недобудованому паркінгу на Вокзальній площі в Києві сталася смертельна бійка, внаслідок якої загинув 67-річний місцевий житель. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, подія сталася близько 21:00. Трагедії передувало розпивання алкогольних напоїв, під час якого між трьома учасниками застілля виник раптовий конфлікт, що переріс у бійку.

Зловмисники – 37-річний чоловік та його 27-річна знайома – завдали потерпілому численних ударів руками та ногами по всьому тілу. Коли спільники зрозуміли, що чоловік не подає ознак життя, вони втекли з місця злочину.

Оперативники управління карного розшуку, кримінальної поліції та превенції на станції залізничного транспорту із залученням фахівців кримінального аналізу встановили особи нападників та затримали їх.

Підозрюваний в умисному вбивстві
Підозрюваний в умисному вбивстві
фото: Національна поліція України
Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави
Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави
фото: Національна поліція України

Слідчі оголосили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту застрелив перехожого у парку Святошинського району. Подія сталася на минулих вихідних на території парку імені Генерала Потапова. За даними слідства, того вечора 42-річний чоловік розпивав із супутницею алкогольні напої. У подальшому між ним та 35-річним місцевим мешканцем виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник дістав пістолет і щонайменше чотири рази вистрілив у бік потерпілого.

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Теги: Київ вокзал вбивство

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