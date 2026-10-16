«Київзеленбуд» замінив загиблі платани на Прорізній: що посадили натомість

Фахівці намагалися врятувати платани, але пошкоджені морозами дерева так і не відновилися

Платани у Шевченківському районі Києва зазнали пошкоджень через сильні зимові морози та пізні весняні приморозки, що настали вже після розпускання листя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

«Йдеться про заміну семи платанів, які не відновилися після складних погодних умов. Усі платани на вулиці зазнали пошкоджень через сильні зимові морози та пізні весняні приморозки, що настали вже після розпускання листя. Дерева мали значні розміри, однак такі погодні умови виявилися для них критичними», – повідомив «Київзеленбуд».

Фахівці намагалися врятувати платани, але пошкоджені морозами дерева так і не відновилися. Зараз на їхніх місцях висадили сім кленів Фрімана. Ці дерева влітку мають зелене листя з легким сріблястим відливом знизу, яке восени перетворюється на яскраво-червоне, помаранчеве чи пурпурове.

У комунальному підприємстві додають, що подібні пошкодження дерев цієї весни фіксували не лише на Прорізній, а й на інших вулицях столиці.

Нагадаємо, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА опрацьовує комплексний підхід до збереження каштанових насаджень у столиці. Він передбачає оцінку стану дерев і ґрунтів, умов зволоження, поширення шкідників, а також ефективності різних методів захисту та догляду. Окрему увагу фахівці приділяють можливості застосування мікроін’єкцій для боротьби з каштановою мінуючою міллю (Cameraria ohridella). Цей шкідник пошкоджує листя кінського каштана, спричиняючи його передчасне пожовтіння та опадання.