Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Київзеленбуд» замінив загиблі платани на Прорізній: що посадили натомість

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Київзеленбуд» замінив загиблі платани на Прорізній: що посадили натомість
Замість платанів на Прорізній тепер зростають клени Фрімана
фото: Київзеленбуд

Фахівці намагалися врятувати платани, але пошкоджені морозами дерева так і не відновилися

Платани у Шевченківському районі Києва зазнали пошкоджень через сильні зимові морози та пізні весняні приморозки, що настали вже після розпускання листя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

«Йдеться про заміну семи платанів, які не відновилися після складних погодних умов. Усі платани на вулиці зазнали пошкоджень через сильні зимові морози та пізні весняні приморозки, що настали вже після розпускання листя. Дерева мали значні розміри, однак такі погодні умови виявилися для них критичними», – повідомив «Київзеленбуд».

Фахівці намагалися врятувати платани, але пошкоджені морозами дерева так і не відновилися. Зараз на їхніх місцях висадили сім кленів Фрімана. Ці дерева влітку мають зелене листя з легким сріблястим відливом знизу, яке восени перетворюється на яскраво-червоне, помаранчеве чи пурпурове.

У комунальному підприємстві додають, що подібні пошкодження дерев цієї весни фіксували не лише на Прорізній, а й на інших вулицях столиці.

Нагадаємо, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА опрацьовує комплексний підхід до збереження каштанових насаджень у столиці. Він передбачає оцінку стану дерев і ґрунтів, умов зволоження, поширення шкідників, а також ефективності різних методів захисту та догляду. Окрему увагу фахівці приділяють можливості застосування мікроін’єкцій для боротьби з каштановою мінуючою міллю (Cameraria ohridella). Цей шкідник пошкоджує листя кінського каштана, спричиняючи його передчасне пожовтіння та опадання.

Читайте також:

Теги: Київ Київзеленбуд рослини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці «Київводоканалу» оперативно розпочали відновлювальні роботи
Росія вдарила по «Київводоканалу»: у столиці були перебої з водопостачанням
17 вересня, 08:39
14 веренся пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська
Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською (фото)
18 вересня, 10:18
Магазин у ТРЦ Lavina Mall зазнав пошкоджень
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено «Ашан» у Lavina Mall
26 вересня, 08:43
Пацієнт може вільно обрати будь-який медичний заклад, який має відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації чи проживання
Обстеження на рак безкоштовно: які процедури для киян покриває держава
23 вересня, 21:59
Рятувальники гасять пожежу на даху шестиповерхового будинку у Голосіївському районі
Атака на Київ 29 вересня: руйнування зафіксовано у чотирьох районах столиці
29 вересня, 09:27
Нардепка успадкувала квартиру від батька та володіла нею шість років
Нардепка Бегузла розповіла, за скільки продала трикімнатну квартиру в Києві
6 жовтня, 14:45
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 3-4 жовтня
2 жовтня, 14:02
У Києві російський дрон атакував Північний міст, пошкоджено дорожнє полотно
Удари по мостах у Києві: Зеленський розповів, до чого готується влада
4 жовтня, 16:49
Інцидент стався 27 вересня на вулиці Теремківській під час проведення мирної акції
Поліція затримала організатора сутичок із правоохоронцями на Теремках
6 жовтня, 15:27

Новини

«Київзеленбуд» замінив загиблі платани на Прорізній: що посадили натомість
«Київзеленбуд» замінив загиблі платани на Прорізній: що посадили натомість
У Києві затримано чоловіка, який збував канабіс під виглядом побутових товарів
У Києві затримано чоловіка, який збував канабіс під виглядом побутових товарів
На Вишгородщині у власному будинку від отруєння чадним газом загинули дідусь із онуком
На Вишгородщині у власному будинку від отруєння чадним газом загинули дідусь із онуком
Мережа крамниць «Сирне королівство» зупиняє роботу в Україні
Мережа крамниць «Сирне королівство» зупиняє роботу в Україні
Російський снайпер, який застрелив цивільного на Київщині, отримав вирок
Російський снайпер, який застрелив цивільного на Київщині, отримав вирок
Дорожні служби Києва показали, як готуються до зими (фото)
Дорожні служби Києва показали, як готуються до зими (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
80K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Сьогодні, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Сьогодні, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua