Розстріл перехожого у столичному парку: поліція затримала підозрюваного

Вбивство сталося на минулих вихідних на території парку імені Генерала Потапова

Поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту застрелив перехожого у парку Святошинського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та столичну прокуратутру.

Подія сталася на минулих вихідних на території парку імені Генерала Потапова. За даними слідства, того вечора 42-річний чоловік розпивав із супутницею алкогольні напої. У подальшому між ним та 35-річним місцевим мешканцем виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник дістав пістолет і щонайменше чотири рази вистрілив у бік потерпілого.

Дві кулі влучили чоловікові в голову, від отриманих поранень він загинув на місці події. Після скоєного порушник, намагаючись уникнути відповідальності, заховав зброю під опалим листям неподалік від місця злочину та намагався втекти.

Поліцейські Святошинського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку встановили місцеперебування підозрюваного та за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Знаряддя вбивства шукали кінологи з собаками фото: Національна поліція України

Аби відшукати знаряддя вчинення злочину, правоохоронцям довелося ретельно обстежити територію парку, перевіряючи ділянку за ділянкою. За результатами пошуків слідчі вилучили пістолет.

Слідчі вилучили пістолет, з якого, імовірно, було скоєно вбивство фото: Національна поліція України

Поліцейські за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві – за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські запобігли замовному нападу на жінку у Вишгороді Київської області. Підозрюваний збирався вилити їй в обличчя сірчану кислоту, видаючи себе за кур'єра служби доставки. Чоловіка затримали безпосередньо перед нападом. За інформацією поліції, група могла спеціалізуватися на виконанні тяжких злочинів за гроші, зокрема замовних нападів і підпалів майна. Для окремих завдань учасники залучали додаткових виконавців.