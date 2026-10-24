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Росіяни вдарили по житловому сектору Києва

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни вдарили по житловому сектору Києва
Наслідки російського удару по Києву 24 жовтня
фото: ДСНС

В Оболонському районі зруйновано одноповерховий приватний будинок

Уранці 24 жовтня російські війська атакували Оболонський район Києва. Унаслідок удару зруйновано одноповерховий приватний житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, на місці удару виявили одного постраждалого, якого передали медикам для подальшої госпіталізації. Ще одна людина зазнала травм, однак госпіталізації не потребувала.

Внаслідок влучання у житловому будинку спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Росія атакувала Київ зранку 24 жовтня
Росія атакувала Київ зранку 24 жовтня
фото: ДСНС
Внаслідок атаки є постраждалі
Внаслідок атаки є постраждалі
фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. За словами президента Володимира Зеленського, окупанти застосували три балістичні ракети з касетними боєголовками, одна з яких влучила в історичному центрі столиці – між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Унаслідок удару пошкоджено будівлі монастиря, житлові будинки, магазини та кафе.

Зеленський наголосив, що російські військові свідомо обрали зброю, здатну уражати територію діаметром до 400 м, та район, поблизу якого немає військових об'єктів. На думку президента, метою атаки було завдати якомога більших втрат і руйнувань серед цивільного населення.

Крім цього, народний депутат Володимир Крейденко попередив, що в разі пошкодження кількох мостів у Києві внаслідок російських атак лівий берег столиці може зіткнутися з перебоями в постачанні продуктів, медикаментів і пального. Також можливі ускладнення в роботі екстрених служб. За словами депутата, Київ має заздалегідь розробити план автономного забезпечення обох берегів на випадок тривалого порушення транспортного сполучення.

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Теги: ДСНС рятувальники пожежа поранення обстріл Київ

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