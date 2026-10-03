Головна Київ Новини
search button user button menu button

П'яний киянин викрав трамвай із депо і здивував причиною

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
П'яний киянин викрав трамвай із депо і здивував причиною
Під час поїздки жодної ДТП не сталося
скриншот

Молодик пояснив викрадення тим, що йому дуже подобається їздити на трамваях

У Києві 20-річний працівник трамвайного депо напідпитку викрав резервний трамвай та вирушив ним одним із маршрутів у напрямку станції метро «Бориспільська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Про зникнення резервного трамвая з території підприємства правоохоронцям повідомила диспетчерка депо. Поліцейські встановили, що до викрадення причетний 20-річний слюсар механізованого складу трамвайного депо. 

Увечері хлопець переконався, що поблизу нікого немає, зайшов до кабіни трамвая, запустив його та рушив одним із маршрутів у напрямку станції метро «Бориспільська». Щоб зупинити трамвай, працівникам довелося знеструмити контактну мережу. Після цього вагон зупинився, а поліцейські затримали молодика. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Правоохоронці перевірили затриманого на стан алкогольного сп'яніння. Прилад «Драгер» показав 1,41 проміле.

Під час спілкування з поліцейськими киянин пояснив свій вчинок тим, що йому «дуже подобається їздити на цьому виді транспорту».

Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтеюп ро незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні 2026 року в Києві нетверезий чоловік викрав автобус та влаштував на ньому ДТП. Він сів за кермо припаркованого «Богдана», після чого наїхав на дві автівки та врізався у дерево. Правоохоронці затримали порушника на місці події.

Читайте також:

Теги: алкоголь транспорт громадський транспорт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві п'ята за день повітряна тривога тривала понад дві години
У Києві п'ята за день повітряна тривога тривала понад дві години
5 вересня, 15:03
Наслідки пожежі у підземному переході на Майдані Незалежності
Під час зустрічі Зеленського з посланцями Трампа у центрі Києва сталася пожежа
6 вересня, 14:40
Удари по Києву, Дніпру, у Росії атаковано НПЗ, Ozon: головне за ніч 11 вересня
Удари по Києву, Дніпру, у Росії атаковано НПЗ, Ozon: головне за ніч 11 вересня
11 вересня, 05:45
Повітряна тривога у Києві тривала тринадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тринадцять хвилин
17 вересня, 22:10
Зранку на Бессарабському ринку більшість локацій закриті
Порожні прилавки і помідори по 1 тис. грн. Катастрофа оновленого Бессарабського ринку у фото
18 вересня, 10:26
Рятувальники показали наслідки російських ударів по Києву 25 вересня
Рятувальники показали наслідки російських ударів по Києву 25 вересня
25 вересня, 09:24
Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан
У Солом’янському районі Києва вибухотехніки знешкодили бойові частини двох балістичних ракет
29 вересня, 17:59
Римма Зюбіна: «Вперше в житті прокинулась від того, що нема чим дихати»
«Наче у фільмі жахів». Римма Зюбіна емоційно висловилася про життя у Києві
1 жовтня, 09:52
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 3-4 жовтня
Вчора, 14:02

Новини

РФ цинічно пригрозила Києву «масованими ударами відплати» і закликала іноземців залишити Україну
РФ цинічно пригрозила Києву «масованими ударами відплати» і закликала іноземців залишити Україну
П'яний киянин викрав трамвай із депо і здивував причиною
П'яний киянин викрав трамвай із депо і здивував причиною
Київ змінив правила руху через Дніпро під час повітряної тривоги
Київ змінив правила руху через Дніпро під час повітряної тривоги
Удар по Північному мосту в Києві. Стало відомо про постраждалих
Удар по Північному мосту в Києві. Стало відомо про постраждалих
Після атаки на Північний міст у Києві частково відновлено рух транспорту
Після атаки на Північний міст у Києві частково відновлено рух транспорту
Радник Зеленського пояснив, як ворогу вдається прицільно влучати в опори київських мостів
Радник Зеленського пояснив, як ворогу вдається прицільно влучати в опори київських мостів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
84K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua