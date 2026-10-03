П'яний киянин викрав трамвай із депо і здивував причиною

Під час поїздки жодної ДТП не сталося

Молодик пояснив викрадення тим, що йому дуже подобається їздити на трамваях

У Києві 20-річний працівник трамвайного депо напідпитку викрав резервний трамвай та вирушив ним одним із маршрутів у напрямку станції метро «Бориспільська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Про зникнення резервного трамвая з території підприємства правоохоронцям повідомила диспетчерка депо. Поліцейські встановили, що до викрадення причетний 20-річний слюсар механізованого складу трамвайного депо.

Увечері хлопець переконався, що поблизу нікого немає, зайшов до кабіни трамвая, запустив його та рушив одним із маршрутів у напрямку станції метро «Бориспільська». Щоб зупинити трамвай, працівникам довелося знеструмити контактну мережу. Після цього вагон зупинився, а поліцейські затримали молодика.

Правоохоронці перевірили затриманого на стан алкогольного сп'яніння. Прилад «Драгер» показав 1,41 проміле.

Під час спілкування з поліцейськими киянин пояснив свій вчинок тим, що йому «дуже подобається їздити на цьому виді транспорту».

Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтеюп ро незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні 2026 року в Києві нетверезий чоловік викрав автобус та влаштував на ньому ДТП. Він сів за кермо припаркованого «Богдана», після чого наїхав на дві автівки та врізався у дерево. Правоохоронці затримали порушника на місці події.