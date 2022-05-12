На Сумщині вирує буревій: зриває дахи і трощить дерева (відео)
Шквальний вітер руйнує покрівлі будівель
скріншот із відео
На частині України панує негода
Увечері, 12 травня, у місті Шостка, що на Сумщині, розігралася негода. Потужний буревій налетів на місто і завдав збитків.
На відео видно, що негода зриває дахи та ламає дерева.
Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.
За даними синоптиків, у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі та грози.
До слова, крім Сумщини, ще в декількох областях України вирує негода (відео).