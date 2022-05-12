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    Події в Україні

    На Сумщині вирує буревій: зриває дахи і трощить дерева (відео)

    Шквальний вітер руйнує покрівлі будівель - На Сумщині вирує буревій: зриває дахи і трощить дерева (відео)
    Шквальний вітер руйнує покрівлі будівель
    скріншот із відео

    На частині України панує негода

    Увечері, 12 травня, у місті Шостка, що на Сумщині, розігралася негода. Потужний буревій налетів на місто і завдав збитків.

    На відео видно, що негода зриває дахи та ламає дерева.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.

    За даними синоптиків, у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі та грози.

    До слова, крім Сумщини, ще в декількох областях України вирує негода (відео).

    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна місто негода буревій окупація
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    На Сумщині вирує буревій: зриває дахи і трощить дерева (відео)