На Сумщині вирує буревій: зриває дахи і трощить дерева (відео)

На частині України панує негода

Увечері, 12 травня, у місті Шостка, що на Сумщині, розігралася негода. Потужний буревій налетів на місто і завдав збитків.

На відео видно, що негода зриває дахи та ламає дерева.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.

За даними синоптиків, у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі та грози.

До слова, крім Сумщини, ще в декількох областях України вирує негода (відео).