Перець чилі за 700 грн. Київський супермаркет здивував цінами

Це вже не перший випадок «космічних» цін на овочі у мережі «Сільпо»

Мережа супермаркетів «Сільпо» здивувала ціною на гіркий перець чилі, який пропонується гостям магазину по ціні 699 грн за кілограм. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Гіркий перець чилі у «Сільпо» коштує 699 грн за кілограм фото: glavcom.ua

Цікаво, що на сайті мережі «Сільпо» цей же перець коштує ще дорожче – 782,9 грн за кілограм.

Перець чилі на сайті «Сільпо» скриншот з сайту мережі супермаркетів «Сільпо»

У той же час у мережі супермаркетів «Екомаркет» перець червоний гострий коштує 329.90 грн за кілограм. Щоправда, це не чилі, а звичайний гострий.

У «Екомаркеті» перець червоний гострий коштує 329.90 грн за кілограм скриншот з сайту мережі «Екомаркет»

На сайті супермаркетів Metro перець чилі коштує 363.90 грн за кілограм, але зазначено, шо товар закінчується.

У Metro перець чилі коштує 363.90 грн за кілограм скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro

На сайтах супермаркетів «Варус» на «Новус» перець чилі закінчився.

У мережі Novus перець чилі відсутній скриншот з сайту мережі Novus

У мережі Varus перець чилі відсутній скриншот з сайту мережі Varus

Варто нагадати, що це не перший випадок встановлення рекордних цін на овочі в мережі «Сільпо». , у лютому у мережі «Сільпо» у Києві було зафіксовано рекордну ціну на огірки Гордій – 449 грн за кілограм. Також у лютому у мережі «Сільпо» було зафіксовано рекордну ціну на помідори черрі – 699 грн за кілограм.