Перець чилі за 700 грн. Київський супермаркет здивував цінами
Це вже не перший випадок «космічних» цін на овочі у мережі «Сільпо»
Мережа супермаркетів «Сільпо» здивувала ціною на гіркий перець чилі, який пропонується гостям магазину по ціні 699 грн за кілограм. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Цікаво, що на сайті мережі «Сільпо» цей же перець коштує ще дорожче – 782,9 грн за кілограм.
У той же час у мережі супермаркетів «Екомаркет» перець червоний гострий коштує 329.90 грн за кілограм. Щоправда, це не чилі, а звичайний гострий.
На сайті супермаркетів Metro перець чилі коштує 363.90 грн за кілограм, але зазначено, шо товар закінчується.
На сайтах супермаркетів «Варус» на «Новус» перець чилі закінчився.
Варто нагадати, що це не перший випадок встановлення рекордних цін на овочі в мережі «Сільпо». , у лютому у мережі «Сільпо» у Києві було зафіксовано рекордну ціну на огірки Гордій – 449 грн за кілограм. Також у лютому у мережі «Сільпо» було зафіксовано рекордну ціну на помідори черрі – 699 грн за кілограм.
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