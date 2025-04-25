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Перець чилі за 700 грн. Київський супермаркет здивував цінами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Перець чилі за 700 грн. Київський супермаркет здивував цінами
Ціни на перець чилі у мережі супермаркетів «Сільпо» «кусаються»
фото: glavcom.ua

Це вже не перший випадок «космічних» цін на овочі у мережі «Сільпо»

Мережа супермаркетів «Сільпо» здивувала ціною на гіркий перець чилі, який пропонується гостям магазину по ціні 699 грн за кілограм. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Гіркий перець чилі у «Сільпо» коштує 699 грн за кілограм
Гіркий перець чилі у «Сільпо» коштує 699 грн за кілограм
фото: glavcom.ua

Цікаво, що на сайті мережі «Сільпо» цей же перець коштує ще дорожче – 782,9 грн за кілограм. 

Перець чилі на сайті «Сільпо»
Перець чилі на сайті «Сільпо»
скриншот з сайту мережі супермаркетів «Сільпо»

У той же час у мережі супермаркетів «Екомаркет» перець червоний гострий коштує 329.90 грн за кілограм. Щоправда, це не чилі, а звичайний гострий. 

У «Екомаркеті» перець червоний гострий коштує 329.90 грн за кілограм
У «Екомаркеті» перець червоний гострий коштує 329.90 грн за кілограм
скриншот з сайту мережі «Екомаркет»

На сайті супермаркетів Metro перець чилі коштує 363.90 грн за кілограм, але зазначено, шо товар закінчується. 

У Metro перець чилі коштує 363.90 грн за кілограм
У Metro перець чилі коштує 363.90 грн за кілограм
скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro

На сайтах супермаркетів «Варус» на «Новус» перець чилі закінчився. 

У мережі Novus перець чилі відсутній
У мережі Novus перець чилі відсутній
скриншот з сайту мережі Novus
У мережі Varus перець чилі відсутній
У мережі Varus перець чилі відсутній
скриншот з сайту мережі Varus

Варто нагадати, що це не перший випадок встановлення рекордних цін на овочі в мережі «Сільпо». , у лютому у мережі «Сільпо» у Києві було зафіксовано рекордну ціну на огірки Гордій – 449 грн за кілограм.  Також у лютому у мережі «Сільпо» було зафіксовано рекордну ціну на помідори черрі – 699 грн за кілограм. 

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Теги: Київ ціни овочі

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