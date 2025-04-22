АРМА знайшло управителя Будинку профспілок на Хрещатику

Будівля площею 13 892,2 кв. м є важливим адміністративним, історичним і символічним об’єктом у самому серці Києва

За умовами підписаного договору, щомісяця 89,85% доходів від управління об'єктом буде спрямовуватись до держбюджету

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів уклало договір управління з переможцем відкритого конкурсу щодо Будинку профспілок в центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на АРМА.

Повідомляється, що спершу було проведено незалежну оцінку, яка визначила ринкову вартість активу на рівні 850 млн грн, а згодом відкритий конкурс на Prozorro. Управителем став консорціум «Управляюча компанія «КАМпарітет».

За умовами підписаного договору, щомісяця 89,85% доходів від управління об'єктом буде спрямовуватись до держбюджету.

Незалежно від фінансової успішності управління, держава щомісячно отримуватиме гарантований платіж у розмірі майже 1,6 млн грн, зокрема за рахунок власних коштів управителя.

Нагадаємо, у листопада 2024 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителя для Будинку профспілок у центрі Києва.

Будинок профспілок передали в управління АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Обраний на конкурсних засадах оцінювач провів незалежну оцінку, яка визначила вартість активу на майже 850 млн грн.

Також відомо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в державне управління арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав президенту-втікачу Віктору Януковичу. Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності, яке з 2014 року зберігали активісти.