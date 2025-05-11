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У Києві зафіксовано спалах небезпечної інфекційної хвороби

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві зафіксовано спалах небезпечної інфекційної хвороби
Епідеміологічне розслідування продовжується, встановлюються фактори, що сприяли поширенню інфекції
фото з відкритих джерел

У столиці госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей

У Києві зафіксували спалах гепатиту А, який вже торкнувся 33 людей, серед яких більшість – діти. Хворі перебувають на лікуванні у медичних закладах столиці. Як інформує «Главком», про це розповів Центр громадського здоров'я в коментарі для «РБК-Україна».

«Станом на сьогодні зафіксовано інфекційну хворобу у 33 осіб, з них 19 дітей. Госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей», – заявили у Центрі.

Фахівці зазначають, що на момент початку спалаху гепатиту А в одному з районів Києва було повідомлено про 15 інфікованих.

Завдяки оперативним діям фахівців Київського міського центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), під час епідеміологічного розслідування встановили коло контактних осіб, яких є понад 200. При їхньому обстеженні було виявлено інфікованими ще 18 людей.

Фахівці ЦКПХ відібрали проби води для бактеріального, хімічного та вірусологічного дослідження на вірус гепатиту А в 3 навчальних закладах, бутильованої води в укриттях та в 2 бюветних комплексах району – усі досліджені зразки в межах норми. Учні навчальних закладів, у яких зафіксовано хворобу, тимчасово переведені на дистанційну форму навчання.

«Епідеміологічне розслідування продовжується, встановлюються фактори, що сприяли поширенню інфекції та можливе джерело інфекції. Для цього залучаються всі відповідальні відомства за напрямами діяльності», – додали у Центрі громадського здоров'я.

Гепатит А – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води. Ризик інфікування вірусом пов’язаний з якістю води, а також з дотриманням правил особистої гігієни. Після перенесеного захворювання на гепатит А формується довічний імунітет.

Нагадаємо, до Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») госпіталізували двоє маленьких дітей 4,5 і 5 років, які через подряпини кота втратили зір на одне око. 

Нагадаємо, у 2021 році, у розпал пандемії Covid-19, відбулося різке зростання смертності серед вагітних жінок та породіль. Від ускладнень, пов'язаних із вагітністю та пологами, померло 322 тис. жінок, що на 40 тис. більше, ніж у 2020 році. Ці дані наведені в опублікованій ООН доповіді. 

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Теги: хвороба гепатит інфекція Київ

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