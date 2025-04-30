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На Подолі виявлено археологічну знахідку – контейнер з людськими кістками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Подолі виявлено археологічну знахідку – контейнер з людськими кістками
Територія, де було знайдено останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України
фото: Національна поліція України/Facebook

Рештки були зібрані археологами впродовж XIX–XX століть на території Подолу

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці натрапили на інформацію про знайдені людські кістки у дворі в Подільському районі столиці. про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Повідомляється, що до поліції офіційних звернень з цього приводу не надходило. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.  

На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт
На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт
фото: Національна поліція України
На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт
На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт

Як з'ясувалося, територія, де було знайдено останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України.

«Представник інституту повідомив поліцейським, що ці рештки були зібрані археологами впродовж XIX–XX століть на території Подолу та зберігалися в інституті. Наразі ці знахідки втратили наукову цінність, і незабаром планується їх перепоховання», – йдеться у повідомленні.

Поліція працює з керівництвом інституту щодо їх подальшого належного зберігання.

Нагадаємо ,комунальний заклад «Центр консервації предметів археології» подав до Департаменту охорони культурної спадщини картки нововиявлених об’єктів Києва. Завдяки зусиллям археологів та науковців були підготовлені облікові картки на шість важливих об’єктів, включаючи курганні могильники та культурні шари поселень. Вони стосуються виявлених об’єктів культурної спадщини на курганний могильник «Голосіїв-1», курганний могильник «Голосіїв-2», культурний шар поселення «Озеро Бабине», культурний шар багатошарового поселення «Бортничі-14», культурний шар поселення «Троєщина-2 (давнє с.Троєщина)», культурний шар поселення «Совки».

Теги: Київ поліція археологія

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