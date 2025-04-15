Поминальні дні у Києві: повний перелік маршрутів громадського транспорту

На період поминальних днів у столиці буде організовано спеціальні маршрути пасажирського транспорту до кладовищ

У Києві на період поминальних днів із 27 до 30 квітня організують спеціальні маршрути пасажирського транспорту до міських кладовищ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що основний пік перевезень припадає на неділю, 27 квітня. У цей день буде максимально задіяно додатковий випуск автобусів, тролейбусів і трамваїв.

27 квітня – основний день перевезень

Північне кладовище:

автобус № 258 – «ст. м. «Лісова» – Північне кладовище» (70 машин);

трамвай № 8 – «ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лісова» (12 вагонів);

трамвай № 28 – «вул. Милославська – ст. м. «Лісова» (10 вагонів);

трамвай № 29 – «ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова» (5 вагонів);

трамвай № 35 – «вул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лісова» (7 вагонів).

Південне кладовище:

автобус № 740 (додатковий) – «Одеська площа – Південне кладовище» (20 машин);

автобуси №№ 56, 57, 120;

тролейбуси №№ 11, 12, 43, 45;

маршрутні таксі №№ 461, 496.

Лісове кладовище:

автобуси №№ 63, 77, 81, 101;

додаткові автобуси №№ 121, 122, 124, 125;

тролейбуси №37, №37-А;

трамваї №№ 5, 22, 28, 33, 35;

маршрутні таксі №№ 151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.

Лук’янівський заповідник:

тролейбуси №№ 16, 19, 23;

автобус № 50;

маршрутні таксі № №166, 439.

Солом’янське кладовище:

автобуси №№ 22, 69, 119;

тролейбуси №№ 3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;

маршрутні таксі №№ 223, 401, 496, 499, 518.

Пуща-Водицьке кладовище:

автобус № 30;

трамваї №№ 12, 17, 19.

Корчуватське кладовище:

автобус № 20;

маршрутні таксі №№ 470, 557, 567.

Святошинське кладовище:

автобуси №№23, 56, 57;

тролейбус № 39;

маршрутні таксі №№ 401, 408.

Братське та Михайлівське кладовища:

автобус № 9;

трамваї №№ 1, 2;

маршрутні таксі №№ 188, 201, 408, 421, 461, 510.

Мишоловське кладовище:

автобус № 52;

маршрутне таксі № 470.

Чапаєвське кладовище:

автобуси №№ 43, 43-К, 57;

маршрутне таксі № 567.

Пирогівське кладовище:

автобус № 27.

Совське кладовище:

автобус № 19;

маршрутні таксі №№ 205, 239.

Міське кладовище:

автобуси №№ 14, 32, 90, 90-К, 103;

тролейбуси №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;

маршрутні таксі №№ 166, 223.

Байкове кладовище:

автобуси №№ 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;

тролейбуси №№ 1, 12, 40, 42;

маршрутні таксі №№ 520, 539.

Військове кладовище:

тролейбуси №№ 16, 19, 23, 30, 31, 35;

автобус № 50;

маршрутні таксі №№ 166, 439.

28 квітня – Меморіал на могилі Невідомого солдата, Дарницьке, Позняківське, Звіринецьке, Бортничанське, Троєщинське кладовища

Меморіал у парку Вічної Слави:

автобуси №№ 24, 25, 55;

тролейбус № 38;

маршрутні таксі №№ 470, 520.

Дарницьке та Позняківське кладовища:

автобуси №№ 17, 18, 42, 45, 51, 63, 115;

трамваї №№ 8, 22, 27, 29;

маршрутні таксі №№ 407, 415, 503, 526, 529.

Звіринецьке кладовище:

автобуси №№ 51, 109, 118;

тролейбуси №№ 43, 43-К;

маршрутні таксі №№ 205, 416, 590.

Бортничанське кладовище:

автобус № 104;

маршрутне таксі № 529.

Вигурівське та Троєщинське кладовища:

автобус № 6.

29 квітня – Биківнянське, Військове, Байкове кладовища

Биківнянське кладовище:

автобуси №№ 11, 11-Д.

Військове кладовище:

тролейбуси №№ 16, 19, 23, 30, 31, 35;

маршрутні таксі №№ 166, 439.

Байкове кладовище:

автобуси: №№ 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;

тролейбуси №№ 1, 12, 40, 40-К, 42;

маршрутні таксі №№ 520, 539.

30 квітня – Міське кладовище:

автобуси №№ 14, 32, 90, 90-К, 103;

тролейбуси №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;

маршрутні таксі №№ 166, 223.

Повний розклад руху і карту маршрутів можна переглянути на Офіційному порталі Києва за посиланням.

Нагадаємо, комендантську годину на Великдень у Києві у цьому році не скорочуватимуть. Водночас під час Великодня планують запровадити додаткове патрулювання і збільшити кількість правоохоронців у місцях скупчень людей.

Зазначимо, що цьогоріч католики й православні святкуватимуть Великдень в один і той самий день – 20 квітня.